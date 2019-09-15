РПЛ

ТРК ГубернияТРК Губерния«Крылья Советов» в гостях проиграли «Краснодару»

Краснодар — Крылья Советов
4 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Краснодар»
12′
Александр Соболев
Магомед Сулейманов
16′
34′
Дмитрий Кабутов
Руслан Камболов
45′+2′
Кристоффер Ольссон
48′
Александр Мартынович
51′
Вандерсон Соуза
57′
Руслан Камболов
Даниил Уткин
61′
61′
Дмитрий Комбаров
Антон Терехов
66′
Александр Гацкан
Ари
67′
70′
Артем Тимофеев
Пол Антон
Ари
Иван Игнатьев
70′
Урош Спайич
74′
75′
Пол Антон
80′
Дмитрий Кабутов
Деян Радоньич
Тонни Триндаде де Вильена
81′
Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:2. Закончился матч девятого тура чемпионата России по футболу, в рамках которого самарские "Крылья Советов" на выезде встречались с "Краснодаром".
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