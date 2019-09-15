РПЛ
ТРК Губерния«Крылья Советов» в гостях проиграли «Краснодару»
Чемпионат России, вчера
Стадион «Краснодар»
|12′
Александр Соболев
Магомед Сулейманов
|16′
|34′
Дмитрий Кабутов
Руслан Камболов
|45′+2′
Кристоффер Ольссон
|48′
Александр Мартынович
|51′
Вандерсон Соуза
|57′
Руслан Камболов
Даниил Уткин
|61′
|61′
Дмитрий Комбаров
Антон Терехов
|66′
Александр Гацкан
Ари
|67′
|70′
Артем Тимофеев
Пол Антон
Ари
Иван Игнатьев
|70′
Урош Спайич
|74′
|75′
Пол Антон
|80′
Дмитрий Кабутов
Деян Радоньич
Тонни Триндаде де Вильена
|81′
Краснодар
Расстановка 4‑5‑1
39
Сафонов
6
Рамирес
4
Мартынович
5
Спайич
98
Петров
93
Сулейманов
52
Вильена
14
Ольссон
47
Уткин
10
Вандерсон
17
Игнатьев
1
Рыжиков
2
Полуяхтов
50
Карпов
3
Чернов
10
Терехов
9
Радоньич
28
Антон
17
Зиньковский
8
Гацкан
99
Канунников
7
Соболев
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:2. Закончился матч девятого тура чемпионата России по футболу, в рамках которого самарские "Крылья Советов" на выезде встречались с "Краснодаром".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Обзор матча Краснодар – Крылья Советов 15 сентября 2019: счет, голы, статистика игроков
КП - Кубаньвчера в 14:01
Автоматически обработано 6997 источников, обновлено в 06:11, Вашингтон
Происшествия
Шумахер выписался из парижской клиники и уехал из Франции
Известия вчера в 10:32
Гаджеты
Показаны возможности камеры в Google Pixel 4
Выход новых Google Pixel 4 ожидается 3 октября.
The GEEK 04:05
Космос
«Роскосмос» может вернуть пистолет в экипировку космонавтов
Реальное время вчера в 23:45
Музыка
На Шнурова написали заявление в полицию за мат на концерте
На лидера группы «Ленинград» хотят возбудить административное дело за мат на концерте.
ФедералПресс 04:24
Авто
Названа дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300
Мировая премьера нового Land Cruiser 300, по информации того же Best Car, состоится ровно через год – осенью 2020 года.
Автоновости дня 01:49
Авто
В России появится Chery Tiggo 4 с турбомотором и «роботом»
Обновленный паркетник Chery Tiggo 4 вышел на российский рынок минувшим летом, но пока доступен только с двухлитровым атмосферником (122 л.с.), в пару которому полагаются «механика» или вариатор.
Авторевю 05:13
Общество
Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ
По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.
REGNUM 00:33
Армия и оружие
Министр обороны Загороднюк проверил, как украинские силовики соблюдают перемирие
Украина.ру 05:57
Происшествия
Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян воссоединился с бывшей женой
Напомним, в браке с Власовой Армен Джигарханян прожил почти 50 лет, но накануне "золотой свадьбы" ушел от нее к молодой пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.
МонаВиста 01:48
Наука
Ученые выяснили, чем опасны яйца на завтрак
Исследователи провели два эксперимента, в которых приняли участие 48 человек, и выяснили, чем могут быть опасны яйца на завтрак.
ФАН 01:53
Политика
Трамп пообещал ответить на атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии
По словам Трампа, США ждут подтверждения своей информации от Саудовской Аравии, кто, по их мнению, осуществил атаку и на каких условиях следует действовать.
RuNews24.ru 00:29
Авто
Tucson, Atlas, Haval F7: большой тест кроссоверов
Модель GEELY ATLAS HAVAL F7 HYUNDAI TUCSON Рабочее место водителя К сиденьям F7 и Туссана вопросов нет, а вот Atlas стóит покритиковать за неоптимальную форму спинки.
За рулем вчера в 23:01
Транспорт
Кабмин утвердил список платных участков ЦКАД
ТАСС 13 сентября в 10:46
Авто
Рестайлинговый внедорожник Lada 4x4 может появиться в 2020 году
Внедорожник по-прежнему будет оснащаться 1,7-литровым атмосферным двигателем мощностью 83 «лошадки», пару которому составит 5-ступенчатая «механика».
Автоновости дня вчера в 06:31
Политика
Путин на саммите по Сирии встретится с Эрдоганом и Роухани
Аргументы и Факты вчера в 18:21
Энергетика
Литва впервые закупила крупную партию российского сжиженного газа
СМИ стало известно, что Литва закупит большую партию российского сжиженного газа. Об этом стало известно РИА Новости.
Слово и Дело 13 сентября в 09:18
Политика
Захарова подтвердила, что Смоленков работал в посольстве в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью Telegram-каналу "Расстрига" подтвердила, что экс-сотрудник администрации президента России Олег Смоленков, которого СМИ называют агентом ЦРУ, работал в российском посольстве в Вашингтоне.
ТАСС 04:31
Общество
Кардиолог назвал опасные позы для сна
Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму".
РИА Новости вчера в 21:36
Кино
На кинофестивале в Торонто победил фильм «Кролик Джоджо»
RuNews24.ru 03:19
Здоровье
17 сентября каждый сможет пожаловаться на врачей
Во Всемирный день безопасности пациентов любой желающий сможет получить консультацию по вопросам безопасности пациентов по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул Ченцова 71/63б с 10.00 до 16.00.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 04:41
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Общество
В Екатеринбурге показали эскиз работы Покраса Лампаса без креста
Стало известно, как будет выглядеть арт-объект Покраса Лампаса в Екатеринбурге после восстановления.
Российская газета 03:55
Культура
Петра Мамонова выписывают из больницы
Актёра и музыканта Петра Мамонова выпишут из больницы 16 сентября после перенесённой 12 сентября операции.
Life.ru 03:41
Происшествия
Верховный суд России подтвердил приговор для шпиона из Польши
Верховный суд России признал законным решение Мосгорсуда приговорить к 14 годам колонии шпиона из Польши Марина (по другой версии, Мариана) Радзаевски, пытавшегося заполучить компоненты комплекса ПВО С-300.
RT на русском 03:20
Космос
Получен первый цветной снимок уникальной межзвездной кометы
В ночь с 9 на 10 сентября 2019 года телескоп Джемини Север, расположенный на вершине вулкана Мауна-Кеа на острове Гавайи (США), с использованием мультиобъектного спектрографа получил четыре снимка в красном и зеленом фильтрах уникальной межзвездной кометы C/2019 Q4 (Borisov), объединение которых позволило впервые увидеть «ледяную гостью» в цвете.
Ин-спейс.ру 14 сентября в 03:10
Происшествия
Бывшего игрока КХЛ Мусатова задержали по обвинению в мошенничестве
Коммерсантъ вчера в 11:10
Общество
Названы сроки возвращения бабьего лета в Москву
Lenta.ru 05:03