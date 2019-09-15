РПЛ
Чемпионат«Краснодар» — «Крылья Советов»: прямой эфир матча начнётся 15 сентября в 19:00
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
|12′
Александр Соболев
Магомед Сулейманов
|16′
|34′
Дмитрий Кабутов
Руслан Камболов
|45′+2′
Кристоффер Ольссон
|48′
Александр Мартынович
|51′
Вандерсон Соуза
|57′
Руслан Камболов
Даниил Уткин
|61′
|61′
Дмитрий Комбаров
Антон Терехов
|66′
Александр Гацкан
Ари
|67′
|70′
Артем Тимофеев
Пол Антон
Ари
Иван Игнатьев
|70′
Урош Спайич
|74′
|75′
Пол Антон
|80′
Дмитрий Кабутов
Деян Радоньич
Тонни Триндаде де Вильена
|81′
Краснодар
Расстановка 4‑5‑1
39
Сафонов
6
Рамирес
4
Мартынович
5
Спайич
98
Петров
93
Сулейманов
52
Вильена
14
Ольссон
47
Уткин
10
Вандерсон
17
Игнатьев
1
Рыжиков
2
Полуяхтов
50
Карпов
3
Чернов
10
Терехов
9
Радоньич
28
Антон
17
Зиньковский
8
Гацкан
99
Канунников
7
Соболев
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
Сегодня, 15 сентября, в Краснодаре состоится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Краснодар» — «Крылья Советов».
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