РПЛ
MetaratingsКраснодар — Оренбург 1:1
«Краснодар» и «Оренбург» не выявили победителя в заключительном матче игрового дня в РПЛ. Футболисты «Оренбурга» открыли счёт первыми, но хозяева усилиями Мануэла Фернандеша смогли уравнять положение. «Краснодар» в концовке остался в численном меньшинстве, но соперник не смог этим воспользоваться.
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