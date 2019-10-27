«Краснодар» и «Оренбург» не выявили победителя в заключительном матче игрового дня в РПЛ. Футболисты «Оренбурга» открыли счёт первыми, но хозяева усилиями Мануэла Фернандеша смогли уравнять положение. «Краснодар» в концовке остался в численном меньшинстве, но соперник не смог этим воспользоваться.

Здоровье Доктор Мясников рассказал, кто не должен принимать аспирин Доктор Мясников подчеркнул, что ацетилсалициловая кислота увеличивает риск мозгового кровоизлияния, поэтому западные медики назначают этот препарат только после инфаркта или инсульта.

Политика Рабы ВС. Лейтенантов насильно заставляют служить Родине. В случае отказа от контракта угрожают членам семьи Как пишет Леонов, командованием дивизии был принят ряд мер: офицеры звонили родителям и пугали уголовным преследованием сына, угрожали трудностями в академии РВСН для брата, звонили начальнику супруги с просьбой уволить ее, «для того чтобы она спокойно могла приехать в город, в котором я прохожу службу», а также переводом в другую дивизию, «нетронутую цивилизацией».

Политика В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Золотого Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь в поселке Золотое на юго-востоке страны во время спора президента Владимира Зеленского с националистами, выступающими против разведения сил.

Футбол «Аталанта» забила 7 голов «Удинезе», «Наполи» не справился со СПАЛом В матче 9-го тура чемпионата Италии «Аталанта» на своем поле разгромила «Удинезе» со счетом 7:1. Хет-трик за хозяев оформил Луис Муриэль(35-я минута с пенальти, 48-я минута, 75-я минута с пенальти), дубль записал на свой счет Йосип Иличич (21, 43), еще по разу отличились Марио Пашалич (52) и Амад Траоре (83).

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Экономика Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса» Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.

Политика США отказали России в передаче летчика Ярошенко Вашингтон ответил отказом на запрос о передаче летчика Константина Ярошенко в Россию для отбывания наказания.

Фигурное катание Трусова и Ханю исполнили параллельный четверной тулуп Российская фигуристка Александра Трусова и олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп перед показательными выступлениями на Гран-при Skate Canada.