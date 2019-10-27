РПЛ

MetaratingsMetaratingsКраснодар — Оренбург 1:1

Краснодар — Оренбург
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
19′
Джордже Деспотович
32′
Джордже Деспотович
Мануэл Фернандеш
44′
Даниил Уткин
Маркус Берг
64′
69′
Филип Рогич
Федор Черных
Кристоффер Ольссон
Руслан Камболов
71′
Маркус Берг
80′
Мануэл Фернандеш
Дмитрий Стоцкий
82′
90′+1′
Рикарду Алвеш
Вадим Афонин
«Краснодар» и «Оренбург» не выявили победителя в заключительном матче игрового дня в РПЛ. Футболисты «Оренбурга» открыли счёт первыми, но хозяева усилиями Мануэла Фернандеша смогли уравнять положение. «Краснодар» в концовке остался в численном меньшинстве, но соперник не смог этим воспользоваться.
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