РПЛ

MetaratingsMetaratingsКраснодар — Оренбург 1:1 (2-й тайм)

Краснодар — Оренбург
1 – 1
2-й тайм
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
«Краснодар» и «Оренбург» не выявили победителя в заключительном матче игрового дня в РПЛ. Футболисты «Оренбурга» открыли счёт первыми, но хозяева усилиями Мануэла Фернандеша смогли уравнять положение. «Краснодар» в концовке остался в численном меньшинстве, но соперник не смог этим воспользоваться.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Краснодар» — «Оренбург»: за что удален Берг?

Спорт-Экспресс13:54

«Краснодар» и «Оренбург» не выявили победителя в матче РПЛ

Чемпионат13:54

«Краснодар» ни разу в истории не выигрывал у «Оренбурга» в РПЛ

Sports.ru13:54

«Краснодар» сыграл вничью с «Оренбургом». Фернандеш забил, Берга удалили

Sport24.ru13:54

Обзор матча Краснодар – Оренбург 27 октября 2019 – 1:1. Счет, голы, статистика игроков

КП - Кубань13:57

Фернандеш забил дебютный гол за «Краснодар» (видео)

Матч ТВ12:57

«Краснодар» потерял очки в домашнем матче с «Оренбургом»

Sportbox.RU13:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 14:03, Вашингтон
Здоровье

Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать аспирин

Доктор Александр Мясников в телепередаче «О самом главном» рассказал, кому запрещено принимать аспирин.
VistaNews вчера в 04:59
Наука

В России раскритиковали Ту-144 и придумали самолет «без окон»

Как пишет агентство, вместо этого можно сделать самолет с «цельным фюзеляжем без окон, их не будет даже в кабине пилотов».
Lenta.ru 23 октября в 17:16
Общество

Скончалась солистка группы «Бурановские бабушки» Наталья Пугачёва

REGNUM 03:16
Фигурное катание

Трусова прокомментировала свою победу на Гран-при в Канаде

Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.
Discover24 05:11
Происшествия

В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать

Российская газета 04:58
Экономика

Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог

Орешкин добавил, что именно такое потребление нужно облагать более высокими налоговыми ставками.
РБК 25 октября в 15:54
Происшествия

В Пермском крае приостановили поиски пропавшего самолёта

RT на русском вчера в 10:51
Хоккей

Авангард — ЦСКА 0:1 (2-й период)

Московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на льду арены имени Юрия Ляпкина в подмосковной Балашихе обыграл омский "Авангард" – 2:1Б.
Вести.Ru 13:35
Религия

Патриарх Кирилл освятил ростовский собор Пресвятой Богородицы

ИА "Ореанда-Новости" Ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы был освящён главой Русской Православной церкви.
Ореанда-Новости 12:51
Футбол

«Спартак» разгромил «Локомотив» в матче РПЛ

Московский "Спартак" нанес разгромное поражение столичному "Локомотиву" в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 12:22
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 25 октября в 11:59
Финансы

Дан прогноз по ставке ФРС США на 30 октября и курсу доллара

В пятницу ЦБ РФ резко снизил ключевую ставку на 0,5 процента.
Российская газета вчера в 23:00
Авто

Составлен топ-5 самых бюджетных автомобилей в России в октябре

Автоновости дня 05:45
Армия и оружие

Политолог из США предложил разместить американских военных в Грузии

Исследователь The Heritage Foundation Люк Коффи предложил разместить американский контингент, который вывели из Сирии, в Грузии для того, чтобы он стал силой «за горизонтом» для быстрого реагирования в случае восстановления ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
REGNUM 25 октября в 05:06
Происшествия

Студент из Подмосковья подозревается в подготовке массового убийства

Собеседники корреспондента "РГ" в спецслужбах сообщили, что 18-летний учащийся 3 курса зарайского техникума Борис Банин, вооружившись пистолетом Макарова и взрывчаткой, собирался убить как минимум двух однокурсников и одного преподавателя, с которыми он проживал в одном общежитии.
Российская газета 10:37
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Армия и оружие

Трамп поблагодарил Россию за помощь в ликвидации главаря ИГ

Газета.Ru 09:37
Политика

Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией

RT на русском вчера в 22:15
Наука

Картофельное пюре оказалось лучшей едой для интенсивных тренировок

Удар56 10:12
Футбол

Гончаренко о неудачах Влашича: такие ситуации бывают, через них надо проходить

RT на русском 12:52
Гаджеты

3D-художник показал ворота Оргриммара из WoW на движке UE4

Специалист по 3D-графике из компании Quixel Виктор Охман использовал Unreal Engine 4, чтобы воссоздать ворота Оргриммара, столицы Орды из World of Warcraft.
Игромания.ру 13:22
Происшествия

Под Калугой иномарка сбила насмерть женщину с ребенком на «зебре»

Ридус вчера в 13:11
Армия и оружие

На Украине предложили вернуть призыв в армию с 18 лет

Управление персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ выступило с предложением вернуть в стране призыв на срочную службу в армию с 18 лет.
Известия вчера в 05:18
Политика

Лидер «Азова» пригрозил Зеленскому вводом 10 тысяч бойцов в Донбасс

RT на русском 10:33
Общество

В Калифорнии объявили об эвакуации 180 тысяч человек из-за пожара

Офис шерифа в округе Сонома в Калифорнии объявил об эвакуации 180 тыс. жителей из-за крупного природного пожара, который получил название «Кинкейд».
RT на русском 12:00
Шоу-бизнес

Наталья Рудова призвала к бойкоту всех шоу Малахова

Стоит напомнить, первую публикацию рудовой поддержала ее коллега, звезда «Универа» Настасья Самбурская, которая подтвердила, что тоже получала от Малахова предложения заняться эскортом.
Дни24 08:52
Политика

Власти США сказали, что сделают с телом аль-Багдади

От тела погибшего в результате операции американских военных лидера террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади избавятся подобающим образом.
News.ru 13:10
Шоу-бизнес

Любовь Успенская призналась, что не носит нижнее бельё

Любовь Успенская приняла участие в YouTube-шоу Ирины Чесноковой "Бар в большом городе", на котором сделала неожиданное признание.
ИнфоСМИ 13:57
Общество

В Донецке взорвали вышку сотовой связи

В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что неизвестные подорвали в Донецке вышку сотовой связи.
RT на русском 07:22
Космос

В центре Млечного Пути может находиться тоннель в другую Вселенную

Ученые предположили, что червоточиной может быть сверхмассивная черная дыра в центре нашего Млечного Пути - Sgr A*. Если это действительно так, то на соседние звезды будет распространяться гравитационное влияние объектов, которые располагаются на другом конце «кротовой норы».
Вечерний курьер вчера в 15:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное