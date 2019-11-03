РПЛ
Sports.ru«Краснодар» – «Ростов». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Краснодар» — «Ростов». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч РПЛ 3 ноября 2019 года
LiveSport.ru01 ноября в 21:22
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 06:48, Ашберн
Политика
На Украине заявили о «печальном сценарии» без авиасообщения с Россией
«Если Украина не начнет в самое ближайшее время договариваться с Россией о нормализации авиасообщения, украинскую авиаотрасль ждет весьма печальный сценарий: отмена рейсов и закрытие маршрутов, сокращение персонала, уменьшение налоговых поступлений, ухудшение логистического климата», — считает он.
РБК 05:45
Происшествия
СК сообщил о прогрессе в деле об убийстве главы ингушского центра «Э»
Следователи определили круг подозреваемых по делу об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 04:15
Политика
Голикова сообщила о неудачной оптимизации здравоохранения в регионах
Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова сообщила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах была проведена неудачно.
Московский Комсомолец 06:30
Политика
Стало известно о побеге Бабченко с Украины
Lenta.ru вчера в 16:35
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru вчера в 12:09
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости вчера в 07:48
Шоу-бизнес
Пугачева пообещала выступить на 80-летие
В этом году Алле Пугачевой исполнилось 70 лет – к юбилею приурочили концерт в Кремлевском дворце.
Gazeta.SPb вчера в 15:02
Гаджеты
Redmi представил бюджетный 40-дюймовый смарт-телевизор
Народные новости вчера в 01:05
Политика
Медведев заявил об опасности монополий в сфере ИТ
Россия выступает за совместные с участниками Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) усилия по демонополизации сферы высоких технологий, в том числе производства программного обеспечения.
РБК 06:23
Единоборства
Опубликовано видео нокаута Ковалева от Альвареса
В сети появилось видео решающего эпизода поединка российского боксера Сергея Ковалева и мексиканца Сауля Альвареса.
Lenta.ru 06:17
Политика
ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса
Вести.Ru 04:33
Теннис
Итоговый турнир WTA. Финал. Свитолина играет с Барти
Sports.ru 01:50
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Lenta.ru 01 ноября в 14:25
Музыка
В шоу «Голос» не взяли Руслана Алехно
ИА InterMedia 01 ноября в 15:54
Происшествия
В Нарьян-Маре арестовали охранника детсада, впустившего убийцу
Суд в Нарьян-Маре заключил под стражу охранника детского сада, где произошло убийство ребенка, сообщила РИА Новости представитель регионального управления Следственного комитета Светлана Тарнаева.
РИА Новости вчера в 04:54
Транспорт
В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
Новости Рязани вчера в 03:48
Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру 04:24
Политика
«Сказочные молодцы» лишают Украину транзита газа, заявил Соловьев
Украину пытаются лишить транзита газа, заявил телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале.
РИА Новости вчера в 17:30
Политика
Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48
Технологии
Samsung сворачивает разработку собственных ядер для мобильных платформ
Научно-исследовательский центр, занимающийся разработкой ядер для мобильных процессоров Samsung, располагается в городе Остин штата Техас.
3DNews 05:30
Армия и оружие
В США назвали Россию реальной военной угрозой
Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском вчера в 17:49
Происшествия
Во Внуково сломалась система приема багажа
"В 07:12 сломался из-за скачка напряжения Мосэнерго сортировщик багажа системы Wonderland, обеспечивающий прием багажа улетающих пассажиров", - сообщили ранее во Внуково.
Российская газета 04:46
Происшествия
Боеприпас времён войны взорвался в квартире жилого дома в Ленобласти
57-летний мужчина разбирал боеприпас мелкого калибра времён Великой Отечественной войны в коридоре однокомнатной квартиры.
REGNUM 06:15
Здоровье
Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре
Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
Lenta.ru 03:32
Политика
Патриарх впервые не упомянул главу Элладской церкви в богослужении
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые не упомянул имя главы Элладской православной церкви (ЭПЦ) архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима II, когда зачитывал диптих в ходе литургии в храме Христа Спасителя.
Известия 04:15
Экономика
Концепция развития России до 2020 года провалилась
Как сообщают в правительстве, в 2020 году заканчивается срок действия Концепции долгосрочного социально-экономического развития России, которая была принята еще в 2008 году.
ГЛАС.RU вчера в 04:32
Авто
Составлен топ-5 самых дешевых кроссоверов в России в ноябре
Следуя доброй традиции, эксперты CarsWeek составили ТОП-5 самых доступных кроссоверов в России в ноябре 2019 года.
Автоновости дня 04:32
Происшествия
Парикмахер Роналду найден мертвым в отеле в Швейцарии
Парикмахер нападающего сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду Рикардо Маркес Феррейра был найден мертвым в гостинице в Цюрихе, сообщает Mundo Deportivo.
Газета.Ru 05:45