РПЛ

Sports.ruSports.ruКраснодар — Ростов 0:2 (2-й тайм)

Краснодар — Ростов
0 – 2
2-й тайм
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
34′
Алексей Ионов
41′
Алексей Ионов
Кристоффер Ольссон
Даниил Уткин
46′
53′
Ивелин Попов
57′
Роман Еременко
63′
Дмитрий Чистяков
69′
Ивелин Попов
Бактиер Зайнутдинов
«Ростов» на выезде обыгрывает «Краснодар» (2:0, второй тайм) в 15-м туре РПЛ. Дублем в матче отметился полузащитник Алексей Ионов.
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