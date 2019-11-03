РПЛ

Газета.RuГазета.RuКраснодар — Ростов 2:2

Краснодар — Ростов
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
34′
Алексей Ионов
41′
Алексей Ионов
Кристоффер Ольссон
Даниил Уткин
46′
53′
Ивелин Попов
57′
Роман Еременко
63′
Дмитрий Чистяков
69′
Ивелин Попов
Бактиер Зайнутдинов
Мануэл Фернандеш
Юнес Намли
72′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
75′
77′
Бактиер Зайнутдинов
79′
Хорен Байрамян
Александр Саплинов
86′
Данил Глебов
Рагнар Сигурдссон
Иван Игнатьев
90′+3′
Урош Спайич
90′+5′
"Ростов" упустил победу над "Краснодаром" в матче 15-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая на домашней арене "быков", завершилась со счетом 2:2. В составе гостей дубль оформил Алексей Ионов. У хозяев отличились Иван Игнатьев и Урош Спаич.
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