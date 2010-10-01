РПЛ

Свободная ПрессаСвободная Пресса«Краснодар» ушел от поражения в матче с «Ростовом»

Краснодар — Ростов
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Краснодар»
34′
Алексей Ионов
41′
Алексей Ионов
Кристоффер Ольссон
Даниил Уткин
46′
53′
Ивелин Попов
57′
Роман Еременко
63′
Дмитрий Чистяков
69′
Ивелин Попов
Бактиер Зайнутдинов
Мануэл Фернандеш
Юнес Намли
72′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
75′
77′
Бактиер Зайнутдинов
79′
Хорен Байрамян
Александр Саплинов
86′
Данил Глебов
Рагнар Сигурдссон
Иван Игнатьев
90′+3′
Урош Спайич
90′+5′
В одном из центральных матчей 15 тура чемпионата России "Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью со счётом 2:2.
Читать в источнике
Комментировать37

Подробнее о событии

Замены Мусаева и топ-действия Спайича в атаке нокаутировали «Ростов». Разбираем камбэк «Краснодара»

Матч ТВ02:51

Ионов раскритиковал игру «Ростова» в концовке матча с «Краснодаром»

Спорт-Экспрессвчера в 11:05

ФК «Краснодар» смог свести к ничьей домашний матч с «Ростовом»

КП - Кубаньвчера в 11:14

ФК «Краснодар» чудом ушел от поражения в матче с «Ростовом»

Кубань 24вчера в 10:29

Пресс-служба "Краснодара" - о ничьей с "Ростовом": "Камбэк! КАМБЭЧИЩЕ!"

Sport.ruвчера в 12:44

Безумие в Краснодаре 🔥 «Ростов» вел 2:0, но упустил победу после 90-й минуты

Sports.ruвчера в 11:12

Быстрый камбэк «Краснодара» и горе Байрамяна. Лучшие фото «южного дерби»

Чемпионат01:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 11:50, Ашберн
Музыка

Украинка Maruv стала лучшей российской исполнительницей по версии MTV

Газета.Ru 09:13
Единоборства

Ковалёв нокаутом проиграл Альваресу

С. Ковалёв проиграл нокаутом бой С. Альваресу, пропустив решающий удар в 11-м раунде и лишился пояса чемпиона мира WBO в полутяжёлой весовой категории.
Хорошие новости вчера в 01:30
Религия

В Сасове освятили источник в честь Казанской иконы Божией Матери

В Сасове Рязанской области освятили источник в честь Казанской иконы Божией Матери.
Московский Комсомолец 03:26
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Lenta.ru 06:55
Общество

В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
REGNUM 10:29
Шоу-бизнес

Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу

Пиар-директор певца Дениса Клявера подтвердила сообщения СМИ о госпитализации его общей с солисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной дочери.
Известия 03:21
Политика

Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу

Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Известия вчера в 18:20
Армия и оружие

Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата

Lenta.ru 10:08
Политика

Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли

В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины (артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» рейсовый буксир «Яны Капу»), а также украинских моряков.
РБК 07:30
Армия и оружие

Разведение сил в Петровском в Донбассе сорвалось

РБК 06:56
Общество

Демонстранты освистали Меркель у мемориала жертвам неонацистов

Аргументы и Факты 10:24
Кино

«Человек-паук: Через вселенные» выйдет 8 апреля 2022 года

Первый мультфильм вышел в прошлом году.
RuNews24.ru 02 ноября в 03:36
Хоккей

«Северсталь» уступила «Ак Барсу», потерпев восьмое поражение подряд

Череповецкая команда потерпела восьмое поражение подряд. «Ак Барс» выиграл четвертый матч из последних пяти.
Матч ТВ 11:26
Футбол

Касильяс провел первую после инфаркта тренировку на поле

38-летний голкипер провел первую индивидуальную тренировку на поле.
Sportbox.RU 09:01
Шоу-бизнес

Асмус пожаловалась на травлю из-за эротической сцены

Российская актриса Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru 06:49
Армия и оружие

На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету

Украинские инженеры днепровского конструкторского бюро «Южное» представили противокорабельную сверхзвуковую ракету «Молния».
Известия вчера в 05:33
Армия и оружие

Зеленский подписал указ об усилении мер безопасности на складах вооружения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о дополнительных мерах по улучшению безопасности на арсеналах, базах и складах вооруженных сил Украины, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.
РИА Новости 11:19
Общество

В Москве прошли два «Русских марша»

Коммерсантъ 06:06
Фигурное катание

Экс-ученица Тутберидзе рассказала про характерные ошибки Загитовой

Российская фигуристка Дарья Паненкова прокомментировала снижение баллов олимпийской чемпионке Алине Загитовой на этапе Гран-при во Франции.
RT на русском 04:21
Политика

Украина поручила Эстонии очернить в ЕС проект «Северный поток-2»

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал Эстонию усилить противодействие реализации проекта «Северный поток-2», в том числе путем скоординированных действий.
REGNUM 11:28
Происшествия

В петербургском роддоме упал лифт с двумя рабочими

Инцидент произошел в роддоме № 18 на проспекте Солидарности, 6.
РИА Новости 11:25
Экономика

IPO Saudi Aramco состоится на национальной бирже Tadawul

Публичное размещение акций Saudi Aramco пройдет на саудовской бирже Tadawul, говорится в сообщении государственной компании, распространенном в воскресенье.
ТАСС вчера в 02:46
Происшествия

Пропавшая в Нижнем Новгороде Юлия Розова найдена мертвой

Время Н 05:22
Происшествия

В ДТП между Орском и Гаем пострадали трое и погибла женщина

На дороге между Орском и Гаем 4 ноября случилось ДТП. Столкнулись Renault и микроавтобус ГАЗель.
РИА Оренбуржье 10:17
Происшествия

Убитого в Москве главу центра «Э» по Ингушетии похоронили

РБК 08:42
Общество

Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей

Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Политика

В «Нафтогазе» рассказали, что будет с украинской ГТС после запуска «Северного потока-2»

Запуск «Северного потока-2» будет означать, что транзит российского газа через территорию Украины будет прекращен, а ГТС может быть полезна для альтернативных вариантов транспортировки или хранения газа, заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко в интервью «24 каналу».
Rambler News Service 11:27
Футбол

«Спартак» и «Арсенал» объявили составы на матч РПЛ

Московский "Спартак" и тульский "Арсенал" объявили стартовые составы на матчи 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 10:00
Авто

Представлен обновленный Hyundai Grandeur

Компания Hyundai рассекретила обновлённый седан Azera, известный в России, как Grandeur.
За рулем Кубань 02:24
Происшествия

В Забайкалье задержан четвертый фигурант дела о насилии и убийстве

В Забайкалье правоохранители задержали четвертого подозреваемого по делу об изнасиловании и убийстве - это 15-летний школьник.
Газета.Ru 05:26
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное