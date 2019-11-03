РПЛ

ЧемпионатЧемпионат«Краснодар» — «Ростов»: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата России

Краснодар — Ростов
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
34′
Алексей Ионов
41′
Алексей Ионов
Кристоффер Ольссон
Даниил Уткин
46′
53′
Ивелин Попов
57′
Роман Еременко
63′
Дмитрий Чистяков
69′
Ивелин Попов
Бактиер Зайнутдинов
Мануэл Фернандеш
Юнес Намли
72′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
75′
77′
Бактиер Зайнутдинов
79′
Хорен Байрамян
Александр Саплинов
86′
Данил Глебов
Рагнар Сигурдссон
Иван Игнатьев
90′+3′
Урош Спайич
90′+5′
Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч 15-го тура РПЛ «Краснодар» — «Ростов».
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«Краснодар» — «Ростов»: прогноз Александра Шмурнова на матч 15-го тура РПЛ

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Прогноз Генича на матч «Краснодар» - «Ростов»

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