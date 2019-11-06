Футбол
Чемпионат«Краснодар» — «Ростов»: прямой эфир матча начнётся в 16:30
|34′
Алексей Ионов
|41′
Алексей Ионов
Кристоффер Ольссон
Даниил Уткин
|46′
|53′
Ивелин Попов
|57′
Роман Еременко
|63′
Дмитрий Чистяков
|69′
Ивелин Попов
Бактиер Зайнутдинов
Мануэл Фернандеш
Юнес Намли
|72′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
|75′
|77′
Бактиер Зайнутдинов
|79′
Хорен Байрамян
Александр Саплинов
|86′
Данил Глебов
Рагнар Сигурдссон
Иван Игнатьев
|90′+3′
Урош Спайич
|90′+5′
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спайич
6
Рамирес
47
Уткин
52
Вильена
21
Намли
93
Сулейманов
17
Игнатьев
9
Ари
1
Бабурин
34
Козлов
78
Чистяков
5
Хаджикадунич
28
Чернов
7
Еременко
6
Сигурдссон
18
Зайнутдинов
11
Ионов
2 ×
14
Шомуродов
26
Саплинов
Ростов
Расстановка 4‑3‑3
Прямая видеотрансляция матча «Краснодар» — «Ростов» на «Чемпионате» Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым из Москвы. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Мосякин и Дмитрий Сафьян (оба — Москва). Резервный рефери — Анатолий Жабченко (Краснодар).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 17:29, Ашберн
Здоровье
Врачи объяснили, по какой причине черный хлеб вреднее белого
Многие считают, что черный хлеб значительно полезнее белого или батонов. Однако специалисты это решительно опровергают.
Волга-Медиа 31 октября в 13:16
Космос
«Самой громкой премьерой будущего станет полностью электрический кроссовер»
Коммерсантъ FM 01 ноября в 10:17
Автоспорт
Льюис Хэмилтон: Меня переполняют эмоции
Autosport.com.ru 16:43
Происшествия
У берегов Бенина пираты похитили девять моряков с норвежского судна
Российская газета 17:16
Политика
Трамп заявил об очень хороших отношениях с Россией и Украиной
Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что у него сложились очень хорошие отношения с Россией и Украиной.
Взгляд.ру 15:37
Культура
Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
Телеканал 360° 07:57
Культура
Первый канал ответил на слова Светлакова о цензуре
Представители «Первого канала» заявили, что программа «Прожекторперисхилтон» закрылась в 2012 году из-за контракта ведущего Сергея Светлакова с другим каналом.
Рамблер 31 октября в 05:07
Футбол
«Краснодар» отыграл два мяча с «Ростовом» на последних минутах
Российская газета 10:36
Шоу-бизнес
Алла Пугачева не захотела выйти на бис во время концерта в Минске
Несмотря на просьбы аудитории, певица не захотела выйти на бис, удалившись за кулисы.
Дни24 04:11
Футбол
«Реал Сосьедад» обыграл «Гранаду» и поднялся на третье место в Примере
«Реал Сосьедад» набрал 22 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Гранада» с 20-ю баллами осталась на шестой строчке.
ProstoProSport 16:58
Политика
В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа
Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
Газета.Ru 12:29
Религия
Православные отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери
В православных храмах пройдут торжественные службы 4 ноября, в День народного единства, верующие отмечают еще один праздник — день Казанской "осенней" иконы Божией Матери.
SM News 16:15
Футбол
«Барселона» проиграла «Леванте», пропустив 3 гола за 7 минут
Sport24.ru вчера в 11:53
Здоровье
Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов
Известия 12:20
Происшествия
В Ивановской области произошел пожар в отеле на воде
Пожар на дебаркадере "Мирная пристань", в котором располагается отель и ресторан на воде, произошел в воскресенье вечером в Кинешме Ивановской области.
ТАСС 16:17
Культура
Горан Брегович задумался о покупке дома в Крыму
Приехавший в Крым музыкант и композитор Горан Брегович рассказал журналистам, что задумывается о покупке дома на полуострове.
РИА Новости 08:33
Наука
В Испании нашли ожерелье, которому 39 тысяч лет
Pravda.Ru вчера в 11:14
Наука
У азиатских слонов нашли признаки менопаузы
Наблюдая за жизнью и размножением почти четырех тысяч самок азиатского слона, ученые обнаружили у них признаки менопаузы.
N+1 01 ноября в 07:23
Фигурное катание
Петр Чернышёв спас Татьяну Навку на ледовом шоу в Санкт-Петербурге
Петр Чернышёв спас Татьяну Навку, попавшую в опасность во время ледового шоу «Руслан и Людмила».
Актуальные Новости 01 ноября в 08:20
Политика
Le Figaro увидел в Китае предпосылки конца западной гегемонии
Центральный французский журнал Le Figaro, назвав Си Цзиньпина самым авторитарным китайским лидером после Мао, предупредил читателей о том, что глава КНР готовит идеологическую почву для обеспечения Китаю мирового лидерства, которое положит конец гегемонии Запада.
Слово и Дело 06:39
Шоу-бизнес
Сын Эвелины Бледанс ушел от нее из отеля в Эмиратах
Эвелина не сразу поняла этот звонок, но потом, увидев, что кровать Семечки пуста, побежала вниз.
Bimru.ru вчера в 13:29
Общество
В Москву идет аномальное субтропическое тепло
На следующей неделе в Москву опять придет тепло — жителей столичного региона и всей Центральной России ожидают температура +13 градусов и слабые дожди, рассказали в центре погоды "Фобос".
Газета.Ru вчера в 09:17
Футбол
«Монако» с Головиным проиграл «Сент-Этьену» в матче Лиги 1
В матче 12-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» обыграл «Монако» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Сент-Этьене на стадионе «Жеффруа-Гишар».
Чемпионат 16:56
Автоспорт
Квят оштрафован за аварию на последнем круге Гран-при США
Российский пилот команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят был оштрафован за столкновение с соперником на заключительном круге 19-го этапа «Формулы-1» — Гран-при США.
RT на русском 16:13
Футбол
Широков считает Дзюбу лучшим игроком первого круга РПЛ
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков назвал форварда «Зенита» Артема Дзюбу лучшим игроком в первых 15 турах чемпионата России.
Матч ТВ 15:55
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК 15:45
Шоу-бизнес
Агент Семчева опровергла информацию о его госпитализации
РИА Новости 15:08