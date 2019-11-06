Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Краснодар» — «Ростов»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

Краснодар — Ростов
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
34′
Алексей Ионов
41′
Алексей Ионов
Кристоффер Ольссон
Даниил Уткин
46′
53′
Ивелин Попов
57′
Роман Еременко
63′
Дмитрий Чистяков
69′
Ивелин Попов
Бактиер Зайнутдинов
Мануэл Фернандеш
Юнес Намли
72′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
75′
77′
Бактиер Зайнутдинов
79′
Хорен Байрамян
Александр Саплинов
86′
Данил Глебов
Рагнар Сигурдссон
Иван Игнатьев
90′+3′
Урош Спайич
90′+5′
2 фото
Прямая видеотрансляция матча «Краснодар» — «Ростов» на «Чемпионате» Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым из Москвы. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Мосякин и Дмитрий Сафьян (оба — Москва). Резервный рефери — Анатолий Жабченко (Краснодар).
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