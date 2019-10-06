РПЛ

Газета.RuГазета.RuКраснодар — Спартак 2:1

Краснодар — Спартак
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
Маркус Берг
3′
Сергей Петров
20′
33′
Резиуан Мирзов
45′
Джордан Ларссон
Руслан Камболов
Кайо Панталеао
46′
Кристоффер Ольссон
64′
Кристиан Рамирес
67′
69′
Джано Ананидзе
Гус Тил
Кайо Панталеао
70′
Дмитрий Стоцкий
Дмитрий Скопинцев
70′
Маркус Берг
Даниил Уткин
81′
81′
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
Ари
85′
Кайо Панталеао
89′
90′
Илья Кутепов
90′
Лоренсо Мельгарехо
Максим Глушенков
90′+2′
Георгий Джикия
90′+2′
Георгий Джикия
Московский "Спартак" проиграл "Краснодару" в матче 12-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Маркус Берг и Сергей Петров.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Обзор матча Краснодар – Спартак 6 октября 2019 – 2:1. Счет, голы, статистика игроков

КП - Кубань13:59

«Спартак» пропустил два мяча за 20 минут в «Краснодаре». ВИДЕО

Sport.ru12:43

«Краснодар» – «Спартак» – 2:1, 6 октября 2019 года, обзор матча РПЛ

Чемпионат14:10

Томас Цорн: «Будем делать выводы и исправлять ситуацию»

Матч ТВ14:29

Цорн: «Будем делать выводы и исправлять ситуацию»

Sport24.ru14:17

Томас Цорн: «Будем делать выводы и исправлять ситуацию»

Sportbox.RU14:29

Может, дело не в Кононове? «Спартак» снова проиграл

Спорт-Экспресс14:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 14:34, Ашберн
Шоу-бизнес

Элтон Джон рассказал о своей борьбе с раком

ТАСС вчера в 12:57
Политика

Зеленский захотел вернуться на сцену

Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Политика

Названы «расценки» на участие в митинге против «формулы Штайнмайера»

Участникам акции против реализации «формулы Штайнмайера» в Киеве предлагали 100 гривен (4 доллара) за один час присутствия на митинге.
Lenta.ru 11:20
Политика

Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского

Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.
Газета.Ru 09:36
Космос

В ранней Вселенной обнаружены гигантские нити, соединяющие галактики

Ин-спейс.ру 03 октября в 14:00
Шоу-бизнес

Звезду Stand Up Юлию Ахмедову госпитализировали с нервным срывом

WomanHit.ru 04 октября в 09:51
Армия и оружие

ВСУ обстреляли запад Донецка из минометов, заявили в ДНР

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: Красногоровка (под контролем Киева - ред.) - Старомихайловка (запад Донецка - ред.) - выпущено 20 мин калибром 120 миллиметров, произведено 58 выстрелов из БМП-2, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
РИА Новости 14:14
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы

19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
Футбол

Карпин и Гончаренко не стали долго общаться с прессой после матча «Ростова» и ЦСКА

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, и наставник ЦСКА Виктор Гончаренко провели нетипично короткую пресс-конференцию после матча команд в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 13:26
Происшествия

«Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов

В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.
РБК 13:43
Происшествия

Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье

Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Культура

Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года

Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.
Российская газета 08:43
Футбол

«Ньюкасл» обыграл «Манчестер Юнайтед»

Советский спорт 13:25
Политика

ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка

Сотрудник ФБР в течение часа допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, направлявшуюся на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс».
RT на русском 05:43
Финансы

Сбербанк предупредил об уплате налогов при переводе с карты на карту

Что сказал банк Как отметил глава Сбербанка Герман Греф, в настоящее время в Налоговом кодексе или других законах не установлена обязанность банка автоматически взимать налоги при переводе с карты на карту.
Упрощёнка 06:20
Происшествия

Под Нижним Новгородом перевернулся туристический автобус

Что произошло Туристический автобус, ехавший из Саратова в село Большое Болдино, где расположен музей-заповедник Пушкина, опрокинулся у села Паново-Осаново.
ТАСС 04:29
Наука

В черепах людей обнаружено золотое сечение

Учеными-нейрохирургами из Соединенных Штатов Америки выявлены в человеческом черепе признаки, укладывающиеся в соотношение золотого сечения, сообщается в статье, опубликованной изданием Journal of Craniofacial Surgery.
Ugpressa.ru 04 октября в 15:36
Футбол

Киевское «Динамо» одержало 4-ю победу подряд в чемпионате Украины

"Динамо" одержало четвертую победу подряд в чемпионате и с 20 очками занимает третье место в турнирной таблице, "Колос" (14) идет на шестой строчке.
РИА Новости 12:27
Здоровье

Доктор Мясников назвал неожиданные симптомы онкологии на теле человека

Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал признаки онкологии на ранней стадии и призвал "искать" рак при наличии факторов риска.
Экономика сегодня 05:00
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк прервала долгое молчание в социальных сетях

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время порадовала своих подписчиков новым постом на своей официальной странице в социальных сетях.
News.ru вчера в 10:22
Политика

СМИ узнали о просьбе США помощи у Италии с российским вмешательством

Разговор с Мифсудом позволил бы окружению Трампа пролить свет на эту историю и доказать, что идея вмешательства в выборы возникла за пределами Соединенных Штатов, а сам будущий президент никакого отношения к этому не имел.
РБК 13:36
Происшествия

В беспорядках в Ираке погибли 104 человека

ТАСС 12:21
Армия и оружие

В Греции рассказали о бессрочном соглашении с США по военным базам

Министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос заявил, что соглашение об оборонном сотрудничестве между Грецией и США носит бессрочный характер.
Страна Советов on-line 12:38
Политика

ABC: второй разведчик рассказал о деталях разговора Трампа с Зеленским

Второй американский разведчик рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
ТАСС 09:41
Футбол

Урал — Зенит 1:3

Петербургский «Зенит» на выезде добился победы над «Уралом» в матче 12-го тура чемпионата России.
Sportbox.RU 06:22
Гаджеты

Владельцы iPhone 11 жалуются на проблемы с камерой в смартфоне

В Сети все чаще стали появляться сообщения о проблемах с iPhone 11.
OAnews вчера в 13:16
Политика

Немецкий политолог рассказал о возможных действиях Зеленского по Донбассу

Немецкий политолог Александр Рар считает, что Берлин и Париж будут давить на Киев, чтобы предоставить Донбассу подлинную автономию в рамках украинского государства.
News.ru 12:38
Здоровье

Эксперты предупредили о смертельной опасности лака для ногтей

В лаках для ногтей содержатся высокотоксичные вещества, которые могут нанести непоправимый вред организму.
РИА Новости 13:02
Общество

В Париже прошла акция протеста против права однополых пар на ЭКО

По меньшей мере 74,5 тысячи человек вышли на улицы Парижа с протестом против законопроекта об искусственном оплодотворении для всех женщин, включая однополые пары, сообщает телеканал BFMTV.
РИА Новости 13:33
Гаджеты

Объявлены сроки выхода на рынок новых видеокарт NVIDIA

Производитель официально объявил о сроках выхода популярной видеокарты поколения Ampere.
OAnews 05:54
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное