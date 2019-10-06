Стал известен состав «Краснодара» на матч 12-го тура чемпионата России против «Спартака». С первых минут на поле выйдет экс-форвард красно-белых Ари.

Политика Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".

Футбол Ибрагимович проиграл Веле гонку бомбардиров МЛС Лучшим бомбардиром сезона стал форвард «Лос-Анджелеса» Карлос Вела, который забил 34 гола. Также на его счету 15 голевых передач.

Технологии «Билайн» не уберег данные миллионов клиентов В "ВымпелКоме" ("Билайн" - дочерняя компания), подтвердили утечку персональных данных клиентов. Речь идет о базе данных двухлетней давности.

Происшествия Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Экономика В Китае выращивают свиней размером с белых медведей На ферме в глубине южного региона Китая живет свинья, которая весит как белый медведь.

Политика Трамп призвал объявить Пелоси импичмент Президент США Дональд Трамп обвинил спикера контролируемой демократами палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси в госизмене и призвал объявить ей импичмент.

Шоу-бизнес Появились фото Дарьи Клюкиной в свадебном платье Сегодня на озере Комо в итальянском регионе Ломбардия прошло торжество в честь свадьбы победительницы 6-го сезона шоу «Холостяк» Дарьи Клюкиной и ее избранника, топ-менеджера «Газпром-медиа», Владимира Чопова.

Армия и оружие В США сравнили число танков России и НАТО Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.

Фигурное катание Трусова исполнила четыре четверных прыжка в одном прокате 15-летняя фигуристка выполнила два тулупа, сальхов и лутц в четыре оборота, а также тройные тулуп и сальхов, уточняет Sports.ru.

Шоу-бизнес Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».

Общество Роспотребнадзор посоветовал не покупать домашние продукты Роспотребнадзор сообщает, что продукт, произведенный и упакованный в домашних условиях, может быть опасен по многим причинам.

Политика Минздрав допустил возможность запрета вейпов в России Вейпы в России могут запретить через 2-3 года, если будет собрана доказательная база о том, что они действительно могут являться причиной смерти, заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.

Происшествия Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.

Кино Вышел трейлер четвертого сезона «Рика и Морти» Канал Adult Swim опубликовал трейлер нового четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти», создатели на своей официальной странице назначили старт сезона на 10 ноября.

Футбол Александр Гришин: «Мы с Евсеевым в ФНЛ не подпускали Гогуа к основе» Бывший главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» поделился мнением о защитнике армейцев Седрике Гогуа.

Политика Российские дипломаты проводят Юмашеву на обратный рейс Сотрудники консульства России проконтролируют вылет депутата Госдумы Инги Юмашевой из США, допрошенной ФБР по прибытии в Нью-Йорк.

Политика Война слов вызвала новую эскалацию в Карабахе Война слов вызвала новую эскалацию в Карабахе После некоторого затишья ситуация в зоне армяно-азербайджанского конфликта резко обострилась.

Общество В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.

Политика Лавров прибыл на переговоры в Багдад Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в иракскую столицу Багдад.

Политика Спикер Рады обозначил условия для закона об особом статусе Донбасса Ключевые моменты, которые при разработке закона об особом статусе Донбасса намерено учесть в Киеве, обозначил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Экономика «Райффайзенбанк» закроет свои отделения в пяти городах России «Райффайзенбанк» собирается закрыть свои отделения в Железногорске, Кирове, Курске, Саранске и Сочи, обслуживание в этих городах полностью перейдет на цифровой формат, сообщается в пресс-службе банка.

Экономика Авиакомпании попросили помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в правительство России с просьбой выделить средства из бюджета для сдерживания роста цен на билеты в случае резких скачков стоимости топлива.