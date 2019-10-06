РПЛ
Спорт-Экспресс«Краснодар» — «Спартак»: Ари сыграет с первых минут
Стал известен состав «Краснодара» на матч 12-го тура чемпионата России против «Спартака». С первых минут на поле выйдет экс-форвард красно-белых Ари.
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Стал известен стартовый состав «Спартака» на первый матч после ухода Кононова
Sport24.ruвчера в 10:45
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 04:15, Вашингтон
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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
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В "ВымпелКоме" ("Билайн" - дочерняя компания), подтвердили утечку персональных данных клиентов. Речь идет о базе данных двухлетней давности.
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На ферме в глубине южного региона Китая живет свинья, которая весит как белый медведь.
Газета.Ru вчера в 02:25
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В США сравнили число танков России и НАТО
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Lenta.ru вчера в 17:01
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Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
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Происшествия
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Российская газета вчера в 08:53
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В России опубликованы документы об убийстве 214 детей в Ейске в годы ВОВ
РИА Новости 02:55
Происшествия
20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области
В Гагинском районе Нижегородской области перевернулся туристический автобус.
Российская газета вчера в 04:28
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Роспотребнадзор посоветовал не покупать домашние продукты
Роспотребнадзор сообщает, что продукт, произведенный и упакованный в домашних условиях, может быть опасен по многим причинам.
РИА Новости 01:40
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Народные новости вчера в 15:37
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Вейпы в России могут запретить через 2-3 года, если будет собрана доказательная база о том, что они действительно могут являться причиной смерти, заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.
РИА Новости 03:49
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Вышел трейлер четвертого сезона «Рика и Морти»
Канал Adult Swim опубликовал трейлер нового четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти», создатели на своей официальной странице назначили старт сезона на 10 ноября.
iReactor 03:33
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Бывший главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» поделился мнением о защитнике армейцев Седрике Гогуа.
Спорт-Экспресс 00:32
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Российские дипломаты проводят Юмашеву на обратный рейс
Сотрудники консульства России проконтролируют вылет депутата Госдумы Инги Юмашевой из США, допрошенной ФБР по прибытии в Нью-Йорк.
RT на русском вчера в 19:43
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Война слов вызвала новую эскалацию в Карабахе
Война слов вызвала новую эскалацию в Карабахе После некоторого затишья ситуация в зоне армяно-азербайджанского конфликта резко обострилась.
Коммерсантъ вчера в 18:25
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В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке
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Спикер Рады обозначил условия для закона об особом статусе Донбасса
Ключевые моменты, которые при разработке закона об особом статусе Донбасса намерено учесть в Киеве, обозначил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
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Экономика
Авиакомпании попросили помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в правительство России с просьбой выделить средства из бюджета для сдерживания роста цен на билеты в случае резких скачков стоимости топлива.
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Хейли заявила о невозможности дружбы США с Россией
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РИА Новости 05 октября в 16:47
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Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
RT на русском вчера в 22:23