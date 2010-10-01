Футбол
Спорт-Экспресс«Краснодар» — «Спартак»: Ларссон отыграл один мяч
«Спартак» отыграл один мяч в матче 12-го тура премьер-лиги против «Краснодара». Гол забил форвард Джордан Ларссон на 45-й минуте встречи.
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Культура
Макеевский шахтер Леонид Сергиенко победил в телешоу «Голос 60+»
Вечерний курьер 02:17
Армия и оружие
Мира не будет: в Киеве ожидают кровавый путч
Военный обозреватель Денис Попович в своей авторской колонке в киевском интернет-издании «Апостроф» привел интересное сравнение.
Rusvesna.su 00:30
Общество
В Париже прошла акция протеста против права однополых пар на ЭКО
По меньшей мере 74,5 тысячи человек вышли на улицы Парижа с протестом против законопроекта об искусственном оплодотворении для всех женщин, включая однополые пары, сообщает телеканал BFMTV.
РИА Новости 13:33
Футбол
В «Ростове» объяснили, почему Карпин быстро ушёл с пресс-конференции после матча с ЦСКА
Директор по связям с общественностью «Ростова» Денис Штанько объяснил, почему главный тренер команды Валерий Карпин покинул пресс-конференцию после матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА, ответив всего на один вопрос.
RT на русском 14:19
Футбол
Краснодар — Спартак 2:1
Российская газета 13:58
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедове
РИА Новости 11:53
Авто
Эксперт назвал низкими перспективы Ravon на российском рынке
iReactor вчера в 11:49
Происшествия
Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы
В центре Читы обнаружено расчлененное тело 19-летней девушки.
REGNUM 08:56
Армия и оружие
Авиация НАТО опубликовала снимок Су-34 в рамке прицела
Рифей-Пермь 04 октября в 15:41
Политика
СМИ узнали о просьбе США помощи у Италии с российским вмешательством
Разговор с Мифсудом позволил бы окружению Трампа пролить свет на эту историю и доказать, что идея вмешательства в выборы возникла за пределами Соединенных Штатов, а сам будущий президент никакого отношения к этому не имел.
РБК 13:36
Происшествия
Под Нижним Новгородом перевернулся туристический автобус
Что произошло Туристический автобус, ехавший из Саратова в село Большое Болдино, где расположен музей-заповедник Пушкина, опрокинулся у села Паново-Осаново.
ТАСС 04:29
Экономика
Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей
Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности.
BFM.ru 04 октября в 06:51
Наука
Ученые назвали самые безопасные страны при апокалипсисе
Ученые рассказали, где можно пережить глобальную катастрофу, вызванную мировой эпидемией. Об этом сообщает портал Science Alert.
BFM.ru 07:40
Единоборства
Головкин одолел Деревянченко и получил титул чемпиона
Геннадию Головкину, боксеру из Казахстана, удалось одолеть украинского спортсмена Сергея Деревянченко и получить чемпионский пояс по версии IBF.
Discover24 02:45
Футбол
Россияне заняли шестое место в медальном зачёте ЧМ по лёгкой атлетике
Победу в медальном зачёте одержала сборная США — 14 золотых, 11 серебряных и четыре бронзовые.
RT на русском 15:39
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы
19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Политика
В Раде назвали условие предоставления Донбассу особого статуса
Спикер парламента Украины Дмитрий Разумков объяснил, при каком условии закон об особом статусе Донбасса вступит в силу.
Взгляд.ру 15:19
Кино
Как встречает свой юбилей Александр Михайлов
Народный артист РСФСР, талантливый актёр и без преувеличения кумир миллионов - Александр Михайлов 5 октября празднует 75-летие.
ТВ Центр вчера в 04:21
Технологии
«Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов
В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.
РБК 13:43
Футбол
Де Хеа извинился перед фанатами за результаты «Манчестер Юнайтед»
Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа высказался о неудачах команды в последних турах Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru 14:58
Происшествия
Volkswagen занесло в сквер на Васильевском острове
Чёрный Volkswagen на большой скорости въехал в сквер на Васильевском острове, сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
МР7.ру 13:42
Единоборства
Адесанья нокаутировал Уиттакера на турнире UFC 243 и стал чемпионом
Нигерийский боец смешанного стиля (ММА) Исраэль Адесанья одержал верх над представителем Австралии Робертом Уиттакером в титульном бою за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе, на турнире UFC 243, проходившем в Мельбурне.
REGNUM 01:52
Шоу-бизнес
Дана Борисова назвала Бочкарёву наркоманкой
Телеведущая Дана Борисова, комментируя задержание с кокаином Натальи Бочкарёвой, назвала звезду сериала «Счастливы вместе» наркоманкой.
News.ru 12:54
Культура
Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года
Российская газета 08:43