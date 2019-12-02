РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессКраснодар — Тамбов 0:0

Краснодар — Тамбов
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
Магомед-Шапи Сулейманов
12′
32′
Георгий Мелкадзе
56′
Антон Килин
Валерий Чуперка
Магомед-Шапи Сулейманов
Дмитрий Скопинцев
61′
Тонни Вильена
Кристоффер Ольссон
70′
73′
Михаил Костюков
Хызыр Аппаев
Маркус Берг
Иван Игнатьев
82′
88′
Георгий Мелкадзе
Олег Чернышев
Урош Спайич
90′+5′
«Краснодар» и «Тамбов» сыграли вничью (0:0) в матче 18-го тура чемпионата России. «Быки» после этого матча имеют в активе 34 очка и занимают третье место в чемпионате России. У гостей 18 очков и 15-я позиция.
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