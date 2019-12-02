«Краснодар» и «Тамбов» сыграли вничью (0:0) в матче 18-го тура чемпионата России. «Быки» после этого матча имеют в активе 34 очка и занимают третье место в чемпионате России. У гостей 18 очков и 15-я позиция.

Политика Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.

Общество Путин запустил газопровод «Сила Сибири» Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.

Политика Зеленский отказался начинать войну в Донбассе Как ранее передавал News.ru, Владимир Зеленский признался, что у него есть «план Б» по Донбассу, однако отказался вдаваться в детали этого плана.

Финансы Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Общество Названы российские регионы с самыми высокими и низкими зарплатами Рейтинг регионов по уровню зарплаты составлялся на основе анализа доли работников, получающих на руки 100 тыс. и более в месяц, а также сотрудников, зарабатывающих менее 15 тыс. рублей с учетом самых распространенных зарплат в регионе.

Транспорт Поезда на МЦД-1 следуют с увеличенными интервалами из-за сбоя Сбой произошел в движении поездов на Московском центральном диаметре на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЦД-1) из-за срыва стоп-крана, сообщает Центральная пригородная пассажирская компания в сети микроблогов Twitter.

Экономика Пакистан вернет России советский долг в $93 млн Россия и Пакистан заключили соглашение о возвращении российской стороне долга в размере $93,5 млн по операциям бывшего СССР, передает РИА "Новости".

Политика Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским Президент России Владимир Путин даст развернутые и последовательные ответы на вопросы украинского коллеги Владимира Зеленского о принадлежности Крыма, если они возникнут в ходе переговоров в "нормандском формате", отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.