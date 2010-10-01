РПЛ

АиФ КраснодарАиФ КраснодарВторого декабря «Краснодар» сыграет с «Тамбовом»

Краснодар — Тамбов
0 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
Магомед-Шапи Сулейманов
12′
2 фото
ФК «Краснодар» сыграет с ФК «Тамбов» второго декабря, сообщает пресс-служба клуба. Встреча состоится в рамках 18-го тура РПЛ на стадионе ФК «Краснодар».
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«Краснодар» – «Тамбов». Онлайн-трансляция

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