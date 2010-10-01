РПЛ
АиФ КраснодарВторого декабря «Краснодар» сыграет с «Тамбовом»
Магомед-Шапи Сулейманов
|12′
Краснодар
Расстановка 4‑5‑1
39
Сафонов
98
Петров
5
Спайич
3
Фьолусон
6
Рамирес
93
Сулейманов
8
Газинский
9
Ари
52
Вильена
10
Вандерсон
33
Берг
Шипшев
88
Шелия
2
Рыбин
55
Осипенко
30
Таказов
58
Ойеволе
8
Килин
77
Костюков
25
Карасев
3
Тетрашвили
19
Мелкадзе
13
Обухов
Тамбов
Расстановка 5‑4‑1
ФК «Краснодар» сыграет с ФК «Тамбов» второго декабря, сообщает пресс-служба клуба. Встреча состоится в рамках 18-го тура РПЛ на стадионе ФК «Краснодар».
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