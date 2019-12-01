Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Краснодар» — «Тамбов», 2 декабря, прогноз на матч Российской Премьер-Лиги

Стилистические особенности «быков» позволяют заиграть надёжный вариант со статистикой. 2 декабря на стадионе «ФК Краснодар» одноимённый клуб примет «Тамбов» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги.
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Краснодар – Тамбов 2 декабря. Прогноз и ставки на матч 18 тура РПЛ

КП - Кубань30 ноября в 02:05

«Краснодар» – «Тамбов»: прогноз Игоря Гамулы на игру Российской Премьер-Лиги

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Краснодар - Тамбов: прогноз Александра Ляказетта 2 декабря 2019

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«Краснодар» — «Тамбов». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч РПЛ 2 декабря 2019 года

LiveSport.ru30 ноября в 23:00

«Краснодар» — «Тамбов»: легкая победа «быков»?

Все про Спорт рувчера в 06:18

«Краснодар» - «Тамбов»: прогноз и ставка на матч 18-го тура РПЛ

ODDS.ruвчера в 02:10

Краснодар-Тамбов 02.12.2019 прогноз П1

Sport-place07:21
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 23:44, Ашберн
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Спикер Рады заявил, что на Украине есть только один народ

Ранее Володин, комментируя действия делегации из Киева на форуме ООН в Женеве, сорвавшей выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека, представлявшего крымских татар, отметил, что подобные действия свидетельствуют о нетерпимости Украины к малым народам, что может привести к выходу из состава страны ряда регионов.
РИА Новости 17:40
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ФБР назвало угрозой мобильные приложения из России

ФБР полагает, что каждое российское приложение, включая FaceApp, представляет "контрразведывательную угрозу" для США, сообщает The Hill.
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«РИА Новости» узнало стоимость разработки нового российского авианосца

Новый авианосец, который планируют создать в России, предусматривает водоизмещение 65 – 70 тыс. т, а стоимость его разработки и строительства может обойтись порядка 300 – 400 млрд руб. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
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Нарусова объяснила, почему Собчак живет отдельно от Богомолова

Нарусова пояснила, почему ее дочь не живет вместе со своим супругом Константином Богомоловым.
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Алексей Попов о приглашении Ниссани на тесты «Уильямса»: «Вы что, с ума сошли?»

Российский комментатор «Формулы-1» Алексей Попов раскритиковал «Уильямс» за выбор Николя Латифи на сезон-2020 и приглашение Роя Ниссани на тесты в Абу-Даби.
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Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

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Пожар на Троицкой ГРЭС в Челябинской области ликвидирован

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Бывший комиссар «Наших» и депутат Госдумы получил гражданство Германии

Бывший депутат Госдумы от "Единой России" и экс-федеральный комиссар движения "Наши" Роберт Шлегель стал гражданином Германии.
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Три болельщика «Спартака» получили арест на 15 суток

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В центре Джакарты произошел взрыв

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Четыре человека погибли в результате аварии с автобусом в Казахстане

Четверо погибших и 15 пострадавших обнаружены на месте опрокидывания автобуса на трассе в Казахстане.
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Активист Майдана после побега в Германию столкнулся с адом

Воевавший в Донбассе активист Майдана Алексей Яремчук рассказал о неудачной попытке переезда в Германию и отношении немцев к событиям на Украине.
РИА Новости 13:53
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ЦБ: более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты

Доля заемщиков, у которых в российских банках одновременно оформлены ипотека и другой кредит, уже превысила 40%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
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В ОПЕК считают «золотой век» добычи сланцевой нефти в США завершенным

Министры государств-участников Организации стран-экспортеров нефти считают, что «золотой век» добычи сланцевой нефти в США закончен.
Коммерсантъ 22:17
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СК назвал виновных в крушении SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет объявил о завершении расследования дела о гибели людей в результате крушения самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 16:19
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Минобороны получило первый вертолет Ми-38Т

Дальность полета Ми-38Т в транспортной конфигурации составляет до 1000 километров (с дополнительными топливными баками).
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Трамп остался доволен докладом республиканцев по «липовому импичменту»

Президент США Дональд Трамп заявил, что прочитал доклад республиканцев по импичменту и остался им доволен.
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Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

Уволились ли врачи из-за низких зарплат, большой нагрузки или других причин, издание не сообщает.
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Более 65 миллионов россиян привились от гриппа

Более 65,59 миллиона человек сделали прививку от гриппа, сообщили в Роспотребнадзоре во вторник, 3 декабря.
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Sony готовит к выпуску компактный и похожий на iPhone SE смартфон

СМИ сообщили, что Sony работает над компактным смартфоном в линейке Xperia.
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Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать фигуранта дела по MH17

Прокуратура Нидерландов направила российским властям обращение, в котором пожаловалась на то, что Владимир Цемах, который проходит по делу о крушении самолете Malaysia Airlines MH17 в 2014 году, не был арестован после того, как его передали России.
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Стало известно, как «Единая Россия» может выиграть выборы в Госдуму

«Единая Россия» на выборы в Госдуму в 2021 году сможет получить по партийным спискам дополнительные мандаты с помощью малых партий.
News.ru 21:54
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Большинство россиян не доживут до пенсионного возраста

Большинство российских граждан не смогут дожить до нового пенсионного возраста, утвержденного правительством.
Primpress.ru 05:15
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Бузова переплюнула Егора Крида в борьбе за премию «Золотой хит»

Снимки появились в Instagram-аккаунте Ольги Бузовой пару часов назад.
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Названы самые угоняемые в Москве автомобили

По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
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В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт

ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
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ВИП-гараж: изучаем, на каких машинах ездят в свободное время главные свердловские силовики

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В Новосибирской области открыли первый виртуальный концертный зал

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Город в России, административный, экономический и культурный центр Тамбовской области. Также административный центр Тамбовского района, в который сам не входит, являясь административно-территориальной единицей - городом областного значения, образующим одноимённое муниципальное образование городской округ город Тамбов. Расположен в центральной части Окско-Донской равнины, на канале реки Цны, в 480 км к юго-востоку от Москвы.
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