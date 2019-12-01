Стилистические особенности «быков» позволяют заиграть надёжный вариант со статистикой. 2 декабря на стадионе «ФК Краснодар» одноимённый клуб примет «Тамбов» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги.

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Происшествия В Ингушетии неизвестный мужчина ранил трех дорожных рабочих Трое работников фирмы по укладке асфальтобетонного покрытия получили ранения в результате стрельбы из травматического пистолета в Республике Ингушетия, сообщает сайт УМВД по региону.

Здоровье Роспотребнадзор перечислил основные пути заражения ВИЧ Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита — ВИЧ/СПИДом ежегодно отмечается 1 декабря по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Генеральной Ассамблеи ООН, принятому в 1988 году.

Здоровье «Доступными поликлиниками» на Сахалине посчитали три больницы и одну поликлинику Еще три медицинских учреждения — Сахалинский областной кожно-венерологический диспансер, поликлиника № 2 Южно-Сахалинска и ЦРБ поселка Смирных — смогут получить почетное звание уже в ближайшее время, — сообщил министр здравоохранения региона Владимир Ющук.

Происшествия Назван виновник катастрофы SSJ-100 в Шереметьево Следственный комитет России в результате расследования установил, что в крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево виновен командир судна Денис Евдокимов.

Политика Республиканцы подготовили ответ демократам по импичменту Трампа Члены Республиканской партии США в палате представителей американского Конгресса подготовили ответ на еще не обнародованный доклад демократов по импичменту президенту Дональду Трампу, передает телеканал Fox News.

Политика В Госдуму внесен законопроект о биологической безопасности Правительство внесло в Госдуму проект закона "О биологической безопасности в РФ", который определяет основы государственного регулирования в области обеспечения биологической безопасности.

Авто Datsun не собирается уходить из России В прошедшие выходные деловое издание Nikkei Asia Review из Японии опубликовало новость, будто бы компания Nissan планирует завершить производство автомобилей Datsun в Индонезии и России.

Экономика «Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело» Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».

Авто В России отзывают 24 автомобиля Volkswagen Немецкая компания Volkswagen из-за проблем с подушками безопасности отзывает в России 24 автомобиля Volkswagen Tiguan и Volkswagen Passat CC.

Общество Супруга и дочь Виктора Бута покинули США Супруга и дочь заключенного в штате Иллинойсе россиянина Виктора Бута завершили свое пребывание в США, заявили в российском генконсульстве в Нью-Йорке.