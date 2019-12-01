РПЛ

ЧемпионатЧемпионат«Краснодар» — «Тамбов», 2 декабря, прогноз на матч Российской Премьер-Лиги

Стилистические особенности «быков» позволяют заиграть надёжный вариант со статистикой. 2 декабря на стадионе «ФК Краснодар» одноимённый клуб примет «Тамбов» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги.
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Краснодар – Тамбов 2 декабря. Прогноз и ставки на матч 18 тура РПЛ

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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 19:11, Ашберн
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Город в России, административный, экономический и культурный центр Тамбовской области. Также административный центр Тамбовского района, в который сам не входит, являясь административно-территориальной единицей - городом областного значения, образующим одноимённое муниципальное образование городской округ город Тамбов. Расположен в центральной части Окско-Донской равнины, на канале реки Цны, в 480 км к юго-востоку от Москвы.
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