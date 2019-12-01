РПЛ
Чемпионат«Краснодар» — «Тамбов», 2 декабря, прогноз на матч Российской Премьер-Лиги
Стилистические особенности «быков» позволяют заиграть надёжный вариант со статистикой. 2 декабря на стадионе «ФК Краснодар» одноимённый клуб примет «Тамбов» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги.
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«Краснодар» — «Тамбов». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч РПЛ 2 декабря 2019 года
LiveSport.ru30 ноября в 23:00
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