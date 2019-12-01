Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 18-го тура РПЛ «Краснодар» – «Тамбов». Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1) за 1.75. «Краснодар» — явный фаворит предстоящего матча.

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