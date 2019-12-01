РПЛ
Чемпионат«Краснодар» – «Тамбов»: прогноз Валерия Непомнящего на встречу РПЛ
Магомед-Шапи Сулейманов
|12′
|32′
Георгий Мелкадзе
|56′
Антон Килин
Валерий Чуперка
Магомед-Шапи Сулейманов
Дмитрий Скопинцев
|61′
Тонни Вильена
Кристоффер Ольссон
|70′
|73′
Михаил Костюков
Хызыр Аппаев
Маркус Берг
Иван Игнатьев
|82′
Краснодар
Расстановка 4‑5‑1
39
Сафонов
98
Петров
5
Спайич
3
Фьолусон
6
Рамирес
11
Скопинцев
8
Газинский
9
Ари
14
Ольссон
10
Вандерсон
17
Игнатьев
Шипшев
88
Шелия
2
Рыбин
55
Осипенко
30
Таказов
58
Ойеволе
92
Чуперка
14
Аппаев
25
Карасев
3
Тетрашвили
19
Мелкадзе
13
Обухов
Тамбов
Расстановка 5‑4‑1
Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 18-го тура РПЛ «Краснодар» – «Тамбов». Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1) за 1.75. «Краснодар» — явный фаворит предстоящего матча.
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«Краснодар» — «Тамбов». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч РПЛ 2 декабря 2019 года
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