РПЛ

ЧемпионатЧемпионат«Краснодар» – «Тамбов»: прогноз Валерия Непомнящего на встречу РПЛ

Краснодар — Тамбов
0 – 0
2-й тайм
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
Магомед-Шапи Сулейманов
12′
32′
Георгий Мелкадзе
56′
Антон Килин
Валерий Чуперка
Магомед-Шапи Сулейманов
Дмитрий Скопинцев
61′
Тонни Вильена
Кристоффер Ольссон
70′
73′
Михаил Костюков
Хызыр Аппаев
Маркус Берг
Иван Игнатьев
82′
Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 18-го тура РПЛ «Краснодар» – «Тамбов». Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1) за 1.75. «Краснодар» — явный фаворит предстоящего матча.
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