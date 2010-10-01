Футбол

Нева СпортНева СпортКраснодар — Трабзонспор 3:1

Краснодар — Трабзонспор
3 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Краснодар»
Урош Спайич
19′
Серкан Асан
27′
Мануэл Фернандеш
35′
Мануэл Фернандеш
Даниил Уткин
63′
65′
Гастон Кампи
65′
Донис Авдияй
Энтони Нвакаэме
Ари
Иван Игнатьев
66′
72′
Мухаммет Акпынар
Александр Сёрлот
Кристоффер Ольссон
Руслан Камболов
77′
87′
Кямиль Чёрекчи
Юсуф Сари
Иван Игнатьев
90′+3′
90′+4′
Энтони Нвакаэме
В Краснодаре стартовал матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы между местным одноименным футбольным клубом и турецким «Трабзонспором». Матч, который проходит на стадионе «Краснодар», начался в 20:55 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.
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