Футбольный клуб «Краснодар» сегодня, 7 ноября, примет на домашней арене «Трабзонспор» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Начало встречи назначено на 20:55 по московскому времени. Первая встреча этих соперников прошла в Трабзоне и завершилась победой российской команды.

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