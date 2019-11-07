Футбол

Нева СпортНева СпортКраснодар — Трабзонспор 3:1

Краснодар — Трабзонспор
3 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Краснодар»
Урош Спайич
19′
Серкан Асан
27′
Мануэл Фернандеш
35′
Мануэл Фернандеш
Даниил Уткин
63′
65′
Гастон Кампи
65′
Донис Авдияй
Энтони Нвакаэме
Ари
Иван Игнатьев
66′
72′
Мухаммет Акпынар
Александр Сёрлот
Кристоффер Ольссон
Руслан Камболов
77′
87′
Кямиль Чёрекчи
Юсуф Сари
Иван Игнатьев
90′+3′
90′+4′
Энтони Нвакаэме
Футбольный клуб «Краснодар» сегодня, 7 ноября, примет на домашней арене «Трабзонспор» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Начало встречи назначено на 20:55 по московскому времени. Первая встреча этих соперников прошла в Трабзоне и завершилась победой российской команды.
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