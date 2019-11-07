Футбол

КоммерсантъКоммерсантъКраснодар — Трабзонспор 3:1

Краснодар — Трабзонспор
3 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Краснодар»
Урош Спайич
19′
Serkan Asan
27′
Мануэл Фернандеш
35′
Мануэл Фернандеш
Даниил Уткин
63′
65′
Гастон Кампи
65′
Донис Авдияй
Энтони Нвакаэме
Ари
Иван Игнатьев
66′
72′
Muhammet Akpinar
Александр Сёрлот
Кристоффер Ольссон
Руслан Камболов
77′
87′
Кямиль Чёрекчи
Юсуф Сари
Иван Игнатьев
90′+3′
90′+4′
Энтони Нвакаэме
Футболисты российского «Краснодара» обыграли турецкий «Трабзонспор» в матче четвертого тура группового этапа в матче Лиги Европы. Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
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