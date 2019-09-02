Футбол
Евро-футбол.ру«Краснодар» арендовал у «Рубина» Сорокина
Стан «быков» пополнил другой защитник Егор Сорокин из «Рубина», он проведет в «Краснодаре» также один сезон, сообщает «Спорт-Экспресс». 23-летний Сорокин с 2012 года провел за «Рубин» 51 матч, а также один раз выходил на поле в футболке сборной России.
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Происшествия
В Москве задержан журналист Илья Азар
Журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара задержали вечером в столице, сообщил Азар в своем телеграм-канале.
Интерфакс вчера в 14:31
Экономика
Правительство отказалось от Красноярского экономического форума
Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко предложил в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), проводившийся с 2004 года, сообщил РБК со ссылкой на источник в правительстве.
Коммерсантъ вчера в 09:18
Происшествия
В Калифорнии нашли тела восьми погибших при пожаре на судне
В американском штате Калифорния обнаружили тела восьми погибших после пожара на коммерческом судне Conception у берегов острова Санта-Крус.
RT на русском вчера в 19:59
Общество
Росстат назвал долю работающих женщин в России
В России в 2018 году были трудоустроены 53,2% женщин, при том что занятость мужчин составила 67,8%. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики.
RT на русском вчера в 20:34
Происшествия
Дорожный конфликт со стрельбой произошел на МКАД
По информации РЕН ТВ, дорожный конфликт со стрельбой произошел между двумя водителями на 7-м километре МКАД.
РЕН ТВ 01:29
Происшествия
Военный инструктор утонул в танке в Забайкалье
В пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что обучаемый механик-водитель успешно покинул тонущий танк, однако проводящий занятие опытный контрактник-инструктор "до конца боролся за живучесть танка и погиб".
Газета.Ru 01:55
Футбол
Головин прибыл в расположение сборной России
Пресс-служба сборной России сообщила о прибытии в расположение национальной команды полузащитника «Монако» Александра Головина.
Чемпионат вчера в 15:14
Политика
Советники лидеров «нормандской четвёрки» встретились в Берлине
Советники лидеров России, Украины, Германии и Франции завершили переговоры, проходившие в Берлине.
RT на русском вчера в 17:51
Кино
Скончался советский режиссер Борис Рычков
Советский режиссер, народный артист РСФСР и сценарист документального кино Борис Рычков скончался на 82-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов России.
РЕН ТВ вчера в 09:39
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
Политика
Посольство Южной Кореи в Японии получило письмо с угрозами и пулей
В адрес южнокорейского посольства в Токио поступило письмо с угрозами и требованием «убраться вон», а также пулей.
RT на русском вчера в 23:13
Армия и оружие
Израильский броневик уничтожили ракетой «Малютка»
Бронеавтомобиль Армии обороны Израиля был уничтожен противотанковой ракетой советской разработки.
Российская газета вчера в 06:25
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru вчера в 07:16
Теннис
Рублев не смог выйти в четвертьфинал US Open
Российский теннисист Андрей Рублев завершил выступление на Открытом чемпионате США на стадии 1/8 финала.
Российская газета вчера в 17:11
Экономика
«Роснефть» попросила «Транснефть» извиниться перед Шредером
Две недели назад Шредер направил премьеру Дмитрию Медведеву письмо, в котором предложил создать институт независимых инспекторов (сюрвейеров), те могли бы ежедневно проверять качество нефти, поступающей и выходящей из трубопроводов «Транснефти».
Ведомости вчера в 18:04
Политика
Жириновский призвал наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой войне, которая не соответствует исторической действительности.
Pravda.Ru вчера в 01:38
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском вчера в 18:29
Футбол
Переход Комличенко в ЦСКА сорвался
Переход форварда чешского "Млады Болеслав" Николая Комличенко в московский ЦСКА сорвался. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 16:27
Политика
Путин возмущен информацией об оскорблении чиновницей жителей Тулуна
Владимир Путин прокомментировал сообщения об оскорблении чиновницей жителей Тулуна, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:47
Политика
В Госдуме объяснили требования Польши о репарациях
Министр ранее обвинил Россию в том, что Польша не получила послевоенные репарации от Германии.
РИА Новости вчера в 19:04
Здоровье
Названы 5 основных особенностей приёма аспирина
Не стоит забывать и о том, что аспирин не рекомендован детям до 15 лет, так как может спровоцировать развитие болезни Рейе, которая в свою очередь повышает риск смертности.
Актуальные Новости 00:38
Общество
В России заработал онлайн-сервис выдачи сведений из ЕГРН
Федеральная кадастровая палата официально запустила сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) 3 сентября.
Известия 01:00
Наука
Искусственно выращенный мозг начал проявлять нейронную активность
iReactor вчера в 01:52
Интернет
В «Сколково» предложили писать законы с помощью big data
Эксперты «Сколково» предложили использовать big data для оперативной корректировки законодательства, ввести регулирование «цифрового следа» россиян и госконтроль над интернетом вещей.
БИЗНЕС Online 01:52
Шоу-бизнес
Шуфутинский не собирается отказываться от песни «3 сентября»
Певец Михаил Шуфутинский рассказал РИА Новости, что не собирается отказываться от песни "3 сентября" из-за того, что она стала мемом.
РИА Новости 01:06