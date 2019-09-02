Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Краснодар» арендовал у «Рубина» Сорокина

Центральный защитник Алексей Грицаенко на правах аренды отправился в «Тамбов». Стан «быков» пополнил другой защитник Егор Сорокин из «Рубина», он проведет в «Краснодаре» также один сезон, сообщает «Спорт-Экспресс».
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«Краснодар» приобрёл Сорокина и оставил его в аренде в «Рубине»

Чемпионатвчера в 14:58
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Умер режиссер‑документалист Борис Рычков

РИАМО – 2 сен. Первого сентября ушел из жизни советский режиссер и сценарист документального кино, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Борис Рычков, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.
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В московском метро запустили закрытый Wi-Fi с шифрованием

При подключении к Wi-Fi в метро пользователи будут видеть две точки доступа: MT и MT_FREE.
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Внезапно вода может самостоятельно производить перекись водорода

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Обвинённую в оскорблении жителей Тулуна чиновницу отстранили от работы

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Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности

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RT на русском 04:45
Экономика

Антонов рассказал о росте интереса США к российскому Дальнему Востоку

Несмотря на санкции, товарооборот между США и Россией за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 14%, до $13,8 млрд.
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Светлана Пелиева вспоминает дни теракта в бесланской школе

Сняты фильмы, написаны книги, известны истории каждого выжившего и каждого погибшего в бесланской школе.
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Общество

В Карабаше отметили День солидарности в борьбе с терроризмом

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Происшествия

Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

Ведомости 03:43
Культура

Александр Розенбаум перенес операцию

Журналисты говорили о том, что он перенес тяжелую операцию и находится в реанимации.
Вести Подмосковья 04:02
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Шуфутинский прокомментировал популярность песни «Третье сентября»

Певец добавил, что исполняет песню «Третье сентября» на каждом концерте.
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Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины

Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
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В 2018 году Костенко родила Тарасову дочь Милану. Также от первого брака у экс-железнодорожника есть дочка Ангелина.
Газета.Ru 04:48
Политика

В посольство Южной Кореи в Японии поступило письмо с угрозами и пулей

Письмо с угрозами и пулей поступило в адрес посольства Южной Кореи в Токио, сообщила газета "Асахи".
РИА Новости 01:27
Происшествия

Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде

В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru вчера в 11:48
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Кристен Стюарт понастольгировала о романе с Робертом Паттинсоном

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Политика

Дата саммита по Донбассу в «нормандском формате» еще не согласована

На встрече помощников лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Франция, Украина) в Берлине, состоявшейся 2 сентября, сроки саммита согласованы не были.
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Министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Москву в том, что после Второй мировой войны республика не получила репарации за ущерб, причиненный стране гитлеровской Германией.
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Авто

JAC привезет в Россию два новых кроссовера

Напомним, в настоящее время JAC Motors предлагает в России три модели казахстанской сборки – кроссоверы S3 и S5, а также новый пикап T6, который поступил в продажу с 1 сентября.
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Политика

Две трети россиян слышали об акциях протеста в Москве

Об акциях протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму слышали две трети россиян.
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Происшествия

В Москве задержан журналист Илья Азар

Журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара задержали вечером в столице, сообщил Азар в своем телеграм-канале.
Интерфакс вчера в 14:31
Политика

Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
Газета.Ru 01:47
Происшествия

Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии

Обнаружены тела 25 погибших при пожаре и затоплении коммерческого судна Conception в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус, продолжаются поиски еще девяти пропавших, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану.
РИА Новости 01:20
Политика

Минпромторг не отказывается от 75-местного Sukhoi SuperJet

Коммерсантъ 04:31
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«Роснефть» призвала «Транснефть» извиниться перед Шрёдером

"Роснефть" рассчитывает на извинения в адрес председателя ее совета директоров Герхарда Шрёдера со стороны руководства "Транснефти" в связи с некорректностью комментариев официального представителя компании Игоря Демина.
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Происшествия

В Сочи девушку изнасиловали и сбросили с 27-метрового моста

В Сочи девушку изнасиловали и сбросили с 27-метрового моста Тело 24-летней Даяны с черепно-мозговой травмой обнаружили под Верещагинским мостом.
Экспресс газета вчера в 02:33
Политика

Президенты России и Монголии заключили бессрочный Договор о дружбе

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Беременная Мария Миронова призналась, что давно замужем

Актриса разрешила журналистам написать, что она давно замужем, и ее супруг не имеет отношения к миру кино.
Актуальные Новости 00:21
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