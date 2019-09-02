Футбол
Евро-футбол.ру«Краснодар» арендовал у «Рубина» Сорокина
Центральный защитник Алексей Грицаенко на правах аренды отправился в «Тамбов». Стан «быков» пополнил другой защитник Егор Сорокин из «Рубина», он проведет в «Краснодаре» также один сезон, сообщает «Спорт-Экспресс».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 05:02, Вашингтон
Кино
Умер режиссер‑документалист Борис Рычков
РИАМО – 2 сен. Первого сентября ушел из жизни советский режиссер и сценарист документального кино, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Борис Рычков, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.
РИАМО вчера в 08:48
Интернет
В московском метро запустили закрытый Wi-Fi с шифрованием
При подключении к Wi-Fi в метро пользователи будут видеть две точки доступа: MT и MT_FREE.
Коммерсантъ 03:01
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Наука
Внезапно вода может самостоятельно производить перекись водорода
Ugpressa.ru вчера в 17:09
Политика
Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности
Парламент Украины принял в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
RT на русском 04:54
Политика
Лукашенко: Белоруссия не намерена размещать запрещённые ДРСМД ракеты
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск не намерен производить и размещать на территории страны ракеты, запрещённые Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), при отсутствии угроз безопасности.
RT на русском 04:45
Экономика
Антонов рассказал о росте интереса США к российскому Дальнему Востоку
Несмотря на санкции, товарооборот между США и Россией за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 14%, до $13,8 млрд.
Известия вчера в 19:25
Происшествия
Светлана Пелиева вспоминает дни теракта в бесланской школе
Сняты фильмы, написаны книги, известны истории каждого выжившего и каждого погибшего в бесланской школе.
Осетия-Ирыстон 01 сентября в 16:31
Общество
В Карабаше отметили День солидарности в борьбе с терроризмом
Карабашский рабочий 02:03
Культура
Александр Розенбаум перенес операцию
Журналисты говорили о том, что он перенес тяжелую операцию и находится в реанимации.
Вести Подмосковья 04:02
Музыка
Шуфутинский прокомментировал популярность песни «Третье сентября»
Певец добавил, что исполняет песню «Третье сентября» на каждом концерте.
RT на русском 01:39
Политика
Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru вчера в 16:20
Шоу-бизнес
Тарасов прокомментировал новость о беременности супруги
В 2018 году Костенко родила Тарасову дочь Милану. Также от первого брака у экс-железнодорожника есть дочка Ангелина.
Газета.Ru 04:48
Политика
В посольство Южной Кореи в Японии поступило письмо с угрозами и пулей
Письмо с угрозами и пулей поступило в адрес посольства Южной Кореи в Токио, сообщила газета "Асахи".
РИА Новости 01:27
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru вчера в 11:48
Политика
Дата саммита по Донбассу в «нормандском формате» еще не согласована
На встрече помощников лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Франция, Украина) в Берлине, состоявшейся 2 сентября, сроки саммита согласованы не были.
Российская газета 03:28
Политика
Польша обвинила Россию в неполучении репараций от Германии
Министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Москву в том, что после Второй мировой войны республика не получила репарации за ущерб, причиненный стране гитлеровской Германией.
Международная жизнь вчера в 04:54
Авто
JAC привезет в Россию два новых кроссовера
Напомним, в настоящее время JAC Motors предлагает в России три модели казахстанской сборки – кроссоверы S3 и S5, а также новый пикап T6, который поступил в продажу с 1 сентября.
Автостат вчера в 08:49
Политика
Две трети россиян слышали об акциях протеста в Москве
Об акциях протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму слышали две трети россиян.
РБК вчера в 17:39
Происшествия
В Москве задержан журналист Илья Азар
Журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара задержали вечером в столице, сообщил Азар в своем телеграм-канале.
Интерфакс вчера в 14:31
Политика
Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
Газета.Ru 01:47
Происшествия
Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии
Обнаружены тела 25 погибших при пожаре и затоплении коммерческого судна Conception в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус, продолжаются поиски еще девяти пропавших, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану.
РИА Новости 01:20
Политика
Минпромторг не отказывается от 75-местного Sukhoi SuperJet
Коммерсантъ 04:31
Экономика
«Роснефть» призвала «Транснефть» извиниться перед Шрёдером
"Роснефть" рассчитывает на извинения в адрес председателя ее совета директоров Герхарда Шрёдера со стороны руководства "Транснефти" в связи с некорректностью комментариев официального представителя компании Игоря Демина.
ТАСС 01:13
Происшествия
В Сочи девушку изнасиловали и сбросили с 27-метрового моста
В Сочи девушку изнасиловали и сбросили с 27-метрового моста Тело 24-летней Даяны с черепно-мозговой травмой обнаружили под Верещагинским мостом.
Экспресс газета вчера в 02:33
Политика
Президенты России и Монголии заключили бессрочный Договор о дружбе
Российская газета 04:07
Шоу-бизнес
Беременная Мария Миронова призналась, что давно замужем
Актриса разрешила журналистам написать, что она давно замужем, и ее супруг не имеет отношения к миру кино.
Актуальные Новости 00:21