Футбол

Блокнот КраснодарБлокнот КраснодарСо счетом 2:1 «Краснодар» выиграл у «Спартака»

Краснодар — Спартак
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Краснодар»
Маркус Берг
3′
Сергей Петров
20′
33′
Резиуан Мирзов
45′
Джордан Ларссон
Руслан Камболов
Кайо Панталеао
46′
Кристоффер Ольссон
64′
Кристиан Рамирес
67′
69′
Джано Ананидзе
Гус Тил
Кайо Панталеао
70′
Дмитрий Стоцкий
Дмитрий Скопинцев
70′
Маркус Берг
Даниил Уткин
81′
81′
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
Ари
85′
Кайо Панталеао
89′
90′
Илья Кутепов
90′
Лоренсо Мельгарехо
Максим Глушенков
90′+2′
Георгий Джикия
90′+2′
Георгий Джикия
В рамках 12 тура чемпионата России на стадионе «Краснодар» состоялся матч между «быками» и ФК «Спартак». Удача оказалась на стороне хозяев поля: игра завершилась со счетом 2:1. Счет был открыт уже на третьей минуте.
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