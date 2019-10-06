Футбол
Блокнот КраснодарСо счетом 2:1 «Краснодар» выиграл у «Спартака»
Маркус Берг
|3′
Сергей Петров
|20′
|33′
Резиуан Мирзов
|45′
Джордан Ларссон
Руслан Камболов
Кайо Панталеао
|46′
Кристоффер Ольссон
|64′
Кристиан Рамирес
|67′
|69′
Джано Ананидзе
Гус Тил
Кайо Панталеао
|70′
Дмитрий Стоцкий
Дмитрий Скопинцев
|70′
Маркус Берг
Даниил Уткин
|81′
|81′
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
Ари
|85′
Кайо Панталеао
|89′
|90′
Илья Кутепов
|90′
Лоренсо Мельгарехо
Максим Глушенков
|90′+2′
Георгий Джикия
|90′+2′
Георгий Джикия
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
98
Петров
5
Спайич
4
Мартынович
6
Рамирес
14
Ольссон
31
Панталеао
9
Ари
93
Сулейманов
47
Уткин
11
Скопинцев
32
Ребров
92
Рассказов
29
Кутепов
14
Джикия
38
Ещенко
8
Тил
54
Умяров
9
Мирзов
33
Крал
15
Глушенков
19
Понсе
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
В рамках 12 тура чемпионата России на стадионе «Краснодар» состоялся матч между «быками» и ФК «Спартак». Удача оказалась на стороне хозяев поля: игра завершилась со счетом 2:1. Счет был открыт уже на третьей минуте.
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Обзор матча Краснодар – Спартак 6 октября 2019 – 2:1. Счет, голы, статистика игроков
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