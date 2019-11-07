Футбол
Нева СпортКраснодар — Трабзонспор 0:0 (1-й тайм)
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «Краснодар»
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
1
Крицюк
98
Петров
4
Мартынович
5
Спайич
6
Рамирес
14
Ольссон
52
Вильена
99
Фернандеш
93
Сулейманов
9
Ари
89
Стоцкий
16
Кардешлер
5
Хоссейни
22
Кампи
14
Фернандеш
90
Asan
2
Чёрекчи
21
Эрдоган
33
Дурсун
38
Джанбаз
99
Akpinar
7
Авдияй
Трабзонспор
Расстановка 3‑4‑3
Футбольный клуб «Краснодар» сегодня, 7 ноября, примет на домашней арене «Трабзонспор» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Начало встречи назначено на 20:55 по московскому времени. Первая встреча этих соперников прошла в Трабзоне и завершилась победой российской команды.
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