Футбол

Нева СпортНева СпортКраснодар — Трабзонспор 0:0 (1-й тайм)

Краснодар — Трабзонспор
0 – 0
1-й тайм
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «Краснодар»
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
1
Крицюк
  
98
Петров
  
4
Мартынович
  
5
Спайич
  
6
Рамирес
  
14
Ольссон
  
52
Вильена
  
99
Фернандеш
  
93
Сулейманов
  
9
Ари
  
89
Стоцкий
  
16
Кардешлер
  
5
Хоссейни
  
22
Кампи
  
14
Фернандеш
  
90
Asan
  
2
Чёрекчи
  
21
Эрдоган
  
33
Дурсун
  
38
Джанбаз
  
99
Akpinar
  
7
Авдияй
  
Трабзонспор
Расстановка 3‑4‑3
Футбольный клуб «Краснодар» сегодня, 7 ноября, примет на домашней арене «Трабзонспор» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Начало встречи назначено на 20:55 по московскому времени. Первая встреча этих соперников прошла в Трабзоне и завершилась победой российской команды.
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