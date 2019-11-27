Футбол

Живая КубаньЖивая Кубань«Краснодар» готовится к матчу с «Базелем»

Краснодар — Базель
завтра
в 10:50
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «Краснодар»
Правда, в матче вряд ли сможет принять участие португальский полузащитник Мануэл Фернандеш.
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