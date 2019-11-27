Футбол
Живая Кубань«Краснодар» готовится к матчу с «Базелем»
Правда, в матче вряд ли сможет принять участие португальский полузащитник Мануэл Фернандеш.
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Футбол
Левандовски оформил самый быстрый покер в истории Лиги чемпионов
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски за 14 минут и 31 секунду забил четыре гола в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Црвеной звездой».
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Армия и оружие
Турция показала видео испытаний С-400 против F-16
Политика
Путин поучаствовал в закладке корабля на «Адмиралтейских верфях»
Президент России Владимир Путин посетил завод «Адмиралтейские верфи», где осмотрел подлодку «Петропавловск-Камчатский», ледокол «Виктор Черномырдин» и патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин».
Интернет
В WhatsApp появится автоматическое удаление сообщений
В мессенджере WhatsApp появится функция автоматического удаления сообщений через заданный период времени, сообщает во вторник издание WABetaInfo.
Политика
Миллер назвал условия транзита газа через Украину
В понедельник президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудили возобновление прямых поставок российского газа на Украину и продолжение транзита.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
Футбол
Путин обещал главе УЕФА лучшее проведение ЕВРО-2020 в Петербурге
Россия сделает все, чтобы матчи первенства Европы в Санкт-Петербурге прошли на самом высоком организационном уровне Президент России Владимир Путин пообещал, что РФ подготовит проведение матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году в Санкт-Петербурге наилучшим образом.
Общество
Москвичам пообещали ледяной дождь
По данным ЦОДД Москвы, в ночь на четверг ухудшится погода, так может пойти ледяной дождь и дождь со снегом, температура воздуха останется ниже нуля.
Кино
Российский хоррор «Тварь» выходит в прокат
Общество
Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, их фотографии разместил РБК.
Общество
Путин приехал проститься с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербургский государственный университет на церемонию прощания с президентом вуза Людмилой Вербицкой.
Футбол
Зенит — Лион 0:0 (1-й тайм)
Экономика
Траты россиян на услуги ЖКХ увеличились на 3%
С 1 июля текущего года тарифы на воду и отопление в России планово выросли в среднем на 2,4%. В июне текущего года Дмитрий Медведев подписал постановление, позволяющее более жестко контролировать цены на коммунальные услуги и не допускать их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции.
Спорт
Ласицкене призвала главу USADA следить за языком
Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене отреагировала на призыв главы Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиса Тайгарта отстранить всех российских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2020 года, передает РИА "Новости".
Игры
Red Dead Redemption 2 получила дату релиза в Steam
Стало известно, когда ПК-версия игры Red Dead Redemption 2 появится в каталоге сервиса Steam.
Политика
Четыре страны обратились к России с требованием по Украине
«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Шоу-бизнес
Виктория Боня улетела отмечать 40-летие на Мальдивы
Виктория Боня привыкла следовать своим желаниям, а в преддверии 40-летия ей захотелось отправиться на Мальдивы.
Культура
Верка Сердючка отказалась от роли наставника в шоу «Х-фактор»
Певец Андрей Данилко, известный своим сценическим образом Верки Сердючки, принял решение оставить украинскую версию шоу "X-фактор".
Гаджеты
Компания MediaTek презентовала процессор Dimensity 1000 с 5G-модемом
Общество
Россиян ждут двухдневные рабочие недели
Последняя рабочая неделя 2019 года и первая 2020 года будут состоять всего из двух дней каждая, следует из производственных календарей, утвержденных правительством РФ на 2019 и 2020 годы.
Происшествия
В Иркутске школьник спас девочку от педофила
В Иркутске правоохранительные органы задержали 48-летнего педофила за похищение 9-летней девочки.
Общество
В России отменили обязательную сертификацию лекарств
«Вместо обязательной сертификации или принятия декларации о соответствии лекарственного препарата для медицинского применения (кроме иммунобиологических лекарственных препаратов) предусмотрено представление производителями или организациями, осуществляющими ввоз лекарственных препаратов в Россию, соответствующих сведений в Росздравнадзор», — говорится в публикации.
Космос
В России начали строить завод для сборки спутников системы «Сфера»
Происшествия
Затравленную на чаепитии девочку из Новосибирска избили в школе
Восьмилетнюю жительницу Новосибирска, которую выгнали с чаепития из-за якобы несданных родителями денег, избили в школе, сообщает сайт "kp.ru".
Общество
Названы города России с лучшим качеством жизни
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