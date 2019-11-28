Футбол
Газета.Ru«Краснодар» и «Базель» объявили составы на матч Лиги Европы
"Краснодар" и "Базель" определились со стартовыми составами на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы.
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Газинский выйдет в стартовом составе «Краснодара» на матч ЛЕ против «Базеля»
Sportbox.RUвчера в 09:57
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«Манчестер Юнайтед» проиграл «Астане» в матче Лиги Европы
Global Look Press Английский "Манчестер Юнайтед" проиграл "Астане" в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы.
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В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник
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Еще один алтайский депутат может оказаться на скамье подсудимых
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