"Краснодар" и "Базель" определились со стартовыми составами на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы.

«Краснодар» и «Базель» объявили составы на матч Лиги Европы

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