Футбол
Газета.Ru«Краснодар» и «Базель» объявили составы на матч Лиги Европы
"Краснодар" и "Базель" определились со стартовыми составами на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 22:42, Ашберн
Единоборства
Озвучен призовой фонд поединка Емельяненко-Кокляев
Здоровье
Будет создан единый регистр получателей льготных лекарств
В России будет создан единый регистр получателей льготных лекарственных средств.
Политика
В Госдуме предложили ограничить долю иностранного капитала в клиниках
По задумке автора инициативы, доля иностранного участия (речь идёт и о физических, и о юридических лицах) в уставном капитале частных медицинских организаций в России не должна превышать 20%.
Политика
90 процентов белорусов выступили за союз с Россией
Подавляющее число граждан Беларуси, население которой приближается к десяти миллионам, выступают за союзнические и партнерские отношения с Россией.
Происшествия
Найден новый способ мошенничества с банковскими картами
Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
Единоборства
Макгрегор подписал контракт на бой 18 января с Серроне
Президент UFC Дана Уайт объявил о подписании Конором Макгрегором контракта на бой 18 января с Дональдом Серроне.
Технологии
Стала известна доля свиданий через Tinder, оканчивающихся сексом
80% опрошенных признались, что свидания у них никогда не заканчивались сексом.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Общество
Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к OPAL
Немецкий газовый регулятор Bundesnetzagentur подал апелляцию на решение Верховного суда ЕС, ограничившее доступ «Газпрома» к мощностям газопровода OPAL.
Общество
В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай
Политика
Медведчук: Украина рискует остаться без газового контракта с Россией
Михаил Метцель / ТАСС Украина рискует остаться без транзита российского газа с 1 января 2020 года из-за отсутствия времени на подписание нового контракта.
Армия и оружие
Турция показала видео испытаний С-400 против F-16
Наука
Правшами оказались большинство дельфинов
Кино
Фильм «Ирландец» стал главным претендентом на «Оскар»
Киберспорт
В Overwatch можно поиграть бесплатно целую неделю
Футбол
«Арсенал» дома проиграл «Айнтрахту» в матче Лиги Европы
В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы английский "Арсенал" на поле домашнего стадиона "Эмирейтс" в Лондоне проиграл немецкому "Айнтрахту" со счетом 1:2. У победителей встречи дубль оформил Даити Камада (55-я, 64-я минуты), а у хозяев поля единожды отличился Пьер-Эмерик Обамеянг (45+1).
Экономика
Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить 70 трлн руб. в случае, если будет введен механизм стабилизации условий ведения бизнеса, предусмотренный законопроектом о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
Технологии
Xiaomi представила меняющую форму кровать
Xiaomi создала «умную» электрическую кровать, которая может принимать такую форму, какая нужна пользователю для максимального удобства.
Экономика
В России 1 января 2020 года предлагают объявить кредитную амнистию
Чтобы снизить социальную напряжённость из-за чрезмерной закредитованности населения, 1 января 2020 года в России предлагают объявить кредитную амнистию.
Армия и оружие
Глава Минобороны Британии назвал Россию «реальной угрозой» для НАТО
Россия представляет для НАТО "реальную угрозу", заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время предвыборных дебатов в Королевском Объединенном институте оборонных исследований RUSI.
Общество
Минтруд объяснил, почему нельзя сделать 31 декабря выходным
Министр труда Максим Топилин объяснил журналистам, почему невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем.
Общество
Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
Игры
Cyberpunk 2077 не превзойдёт The Witcher 3 по продолжительности
По словам разработчиков, основная сюжетная линия Cyberpunk 2077 будет «немного короче», чем в The Witcher 3: Wild Hunt.
Гаджеты
Компанию Apple покинул главный дизайнер
Происшествия
Суд вынес приговор трем убийцам сахалинца Максима Юрченко
Сегодня, 29 ноября, в Сахалинском областном суде началось заседание, на котором вынесли приговор трем молодым сахалинцам, причастным к смерти Максима Юрченко.
Шоу-бизнес
Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана
Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана Оперная певица отдыхает в Италии.
Армия и оружие
Появилось видео пуска ракеты «Тополь» в Астраханской области
Телеканал "Звезда" выложил видео учебного пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь".
Наука
Автором мольеровских пьес назвали Мольера
В статье, опубликованной в Science, ученые утверждают, что пьесы, подписанные именем Мольера, в действительности были созданы им. Впервые в авторстве мольеровских пьес усомнились сравнительно давно — 100 лет назад.
Общество
В «Роскосмосе» обнаружили существовавшие десятилетиями схемы коррупции
"В организации долгое время применялись мошеннические схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью", -отметил он.
Шоу-бизнес
Народная артистка Татьяна Доронина попала в больницу
Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу.