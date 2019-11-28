Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Краснодар» и «Базель» объявили составы на матч Лиги Европы

"Краснодар" и "Базель" определились со стартовыми составами на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы.
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