Футбол
Газета.Ru«Краснодар» и «Базель» объявили составы на матч Лиги Европы
"Краснодар" и "Базель" определились со стартовыми составами на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы.
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Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 19:25, Ашберн
Общество
Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к OPAL
Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL.
RT на русском 12:15
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Здоровье
Пикет против коррупции в здравоохранении запланировали в Екатеринбурге
Акция «Альянса врачей» в эту субботу пройдет во многих российских городах, в том числе в формате согласованных митингов.
Эхо Москвы в Екатеринбурге 05:44
Политика
Уникальный участок «Турецкого потока» проложили под Дунаем в Сербии
Участок трубопровода проекта «Турецкий поток», построенный по новейшим технологиям, проложили под рекой Дунай в преддверии встречи президента Сербии Александра Вучича с российским лидером Владимиром Путиным.
Политика Сегодня 07:23
Общество
Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
Пятый канал вчера в 07:39
Политика
МИД Китая отреагировал на закон США по Гонконгу
Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге.
RT на русском вчера в 21:15
Экономика
Маркировка духов и шин станет обязательной
Стартует обязательная маркировка автошин, духов и фотокамер. Специальный чип защитит покупателей от подделок.
Российская газета 16:01
Гаджеты
Huawei объявила скидки до 17 тысяч рублей на свои смартфоны
Помимо скидок покупатели могут получить и подарки. Максимальная скидка, как пишет «Астера», может составит 17 тысяч рублей.
Газета DAILY 14:05
Политика
Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН
Во время речи представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве члены украинской делегации начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, сорвав выступление.
Известия 16:22
Общество
Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем
Министр труда Максим Топилин объяснил журналистам, почему невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем.
РИА Новости 11:12
Общество
Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения
Мама американской девочки Луны Феннер, которой краснодарские врачи удаляют родимое пятно в форме "маски Бэтмена" на лице, опубликовала в своем Instagram фотографии ребенка после начала лечения.
Газета.Ru 15:59
Авто
Появилась фотография нового Hongqi H7 от экс-дизайнера Rolls-Royce
Второе поколение премиального седана создают на совершенно новой платформе, а над его дизайном работал экс-дизайнер Rolls-Royce Джайлс Тейлор.
Tvoe-avto.com 15:25
Происшествия
СК возбудил дело о доведении до самоубийства следовательницы в Сочи
Газета.Ru 26 ноября в 08:44
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Газета.Ru вчера в 09:39
Авто
Эксперты рассказали, как не убить турбомотор в мороз
Как правильно эксплуатировать машину с турбомотором в сильные морозы, рассказали эксперты aif.ru.
Автоновости дня 07:43
Экономика
Названы лучшие страны Европы для хорошей жизни
Германия и Австрия возглавили рейтинг самых финансово благополучных стран Европы.
Lenta.ru 19:00
Киберспорт
В Overwatch можно поиграть бесплатно целую неделю
Игромания.ру вчера в 02:16
Общество
Казань стала лидером по качеству жизни в России
Газета.Ru 26 ноября в 05:35
Кино
В Сеть выложили удаленные сцены из финального сезона «Игры престолов»
Вырезанные из финального сезона "Игры престолов" сцены появились в Youtube.
РЕН ТВ 05:46
Армия и оружие
У США не осталось боеспособных авианосцев в Атлантике
Все 6 американских атомных авианосцев, размещенных на базе Норфолк на восточном побережье США, находятся на ремонте и не способны в ближайшее время выйти в дальний поход, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные ВМС США.
Ruposters.ru 10:14
Хоккей
Малкин набрал пять очков и был признан первой звездой дня в НХЛ
Главным действующим лицом в составе "пингвинов" стал российский нападающий Евгений Малкин, набравший пять очков в этой игре.
Life.ru 03:14
Политика
Захарова сравнила смену власти в Боливии с украинским майданом
Политическая ситуация в Боливии, увенчавшаяся отставкой 10 ноября президента Эво Моралеса, напоминает майдан 2004 года на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook.
Известия 19:13
Происшествия
У побережья Албании произошло землетрясение магнитудой 5,3
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло неподалеку от столицы Албании Тираны в Адриатическом море, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
РИА Новости вчера в 10:42
Футбол
«Краснодар» обыграл лидера группы в Лиге Европы
Lenta.ru 12:46
Политика
Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%
По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
Газета.Ru 03:52
Армия и оружие
Запуск российской ракеты «Тополь» показали на видео
Министерство обороны показало запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте ведомства.
Lenta.ru 17:39
Биатлон
Определен состав сборной РФ по биатлону на смешанные эстафеты
Стал известен предварительный состав сборной России по биатлону на смешенные эстафеты в рамках первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.
РИА Новости 14:50
Общество
Время продажи российского вина предложили продлить до полуночи
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением продлить время продажи российского вина до полуночи в качестве дополнительной меры поддержки отечественных производителей.
Известия 15:30
Политика
Макаревич и Ахеджакова обратились к Путину
Ранее закон, как сообщал «Рамблер», был принят Госдумой и Советом федерации. Теперь ему предстоит быть одобренным Владимиром Путиным.
Рамблер 01:02