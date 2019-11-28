Футбол
Евро-футбол.ру«Краснодар» назвал состав на матч против «Базеля»
«Краснодар» объявил состав на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Базеля».
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Общество
В РФ отменили обязательную сертификацию лекарств
В России изменились правила поступления лекарств на рынок. С 29 ноября медикаменты будут доставлять в аптеки с одобрения Росздравнадзора.
Биатлон
Определен состав сборной РФ по биатлону на смешанные эстафеты
Стал известен предварительный состав сборной России по биатлону на смешенные эстафеты в рамках первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Общество
Российского актера не пустили на Украину из-за Крыма
Украинские пограничники в аэропорту "Борисполь" не пустили в страну российского актера театра и кино, который в прошлом году посещал Крым.
Армия и оружие
Экспериментальный взвод «универсальных офицеров» создали в РФ
Минобороны России признало удачным эксперимент по доподготовке офицеров ВС РФ и выразило намерения применить этот опыт в программах военных училищ.
Шоу-бизнес
Молодой Павел Табаков рассказал о постельных сценах в кино
Павел Табаков решил открыть кухню съемок постельных сцен, которые на самом деле назвал «актерским мастерством», как и всякие другие сцены.
Политика
В Совфеде прокомментировали призыв четырех стран к России по Украине
Российский сенатор Владимир Джабаров в разговоре с RT назвал призыв глав МИД Эстонии, Литвы, Швеции и Украины "уважать международное право" и обеспечивать беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море безосновательным.
Футбол
Месси станет обладателем «Золотого мяча» в 2019 году
Форвард «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году.
Транспорт
Путин запустил движение по платной трассе М11 Москва — Санкт-Петербург
После запуска движения Путин провёл совещание по вопросу «влияния реализации инвестиционного проекта строительства скоростной автомобильной дороги М11 Москва — Санкт-Петербург на социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации».
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Политика
Россия и Украина обсудили урегулирование вопросов по газу
Москва и Киев затронули темы урегулирования взаимных претензий по исполнению контрактов, условий транзита российского газа в Европу с 2020 года, а также перспективы прямой покупки российского газа для украинских потребителей.
Здоровье
В больницах Чувашии не хватает более 400 медицинских работников
Более возрастные медицинские работники отныне смогут работать в малых городах и населенных пунктах республики с численностью населения до 50 тысяч человек.
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» в матче Лиги Европы
Встреча российского футбольного клуба ЦСКА с «Лудогорцем» из Болгарии в рамках пятого тура групповой стадии Лиги Европы закончилась со счетом 1:1, ЦСКА потерял все шансы на выход в плей-офф.
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска «Тополь» в Астраханской области
Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебного пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь".
Экономика
Eurasianet (США): как конфликт с Россией повлиял на торговый оборот Украины (EurasiaNet)
После 2011 года Украина и Россия торговали как члены зоны свободной торговли СНГ, в которое входит большинство стран бывшего СССР.
Политика
«Нафтогаз» обвинил Германию в «удушении Украины»
Запуск «Северного потока - 2» приведет к экономическому удушению Украины и поставит под угрозу стабильность поставок в Европу.
Общество
Яровая предложила ввести в школах предмет «Моя Россия»
Зампред Госдумы Ирина Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия", который позволил бы школьникам получить базовые знания о стране и своем крае.
Шоу-бизнес
Шойгу помогает внучке-сироте скончавшейся актрисы Александры Назаровой
Внучка актрисы Александры Назаровой, которая скончалась в августе 2019 года, в ближайшее время будет зачислена в пансион при Министерстве обороны России.
Политика
90 процентов белорусов выступили за союз с Россией
Подавляющее число граждан Беларуси, население которой приближается к десяти миллионам, выступают за союзнические и партнерские отношения с Россией.
Футбол
«Александрия» проиграла «Вольфсбургу» и потеряла шансы на плей-офф ЛЕ
Украинская "Александрия" уступила на своем поле немецкому "Вольфсбургу" в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы и потеряла шансы на выход в плей-офф.
Наука
Аэробные упражнения замедляют процессы развития проблем с памятью
Научно доказан факт, что аэробные упражнения, выполняемые в комплексе со здоровым питанием, способствуют замедлению процесса ухудшения состояния памяти.
Общество
Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к OPAL
Немецкий газовый регулятор Bundesnetzagentur подал апелляцию на решение Верховного суда ЕС, ограничившее доступ «Газпрома» к мощностям газопровода OPAL.
Гаджеты
Компанию Apple покинул главный дизайнер
Общество
Преподавателей вузов предложили регулярно проверять у психиатров
Депутаты Гаджимет Сафаралиев и Евгений Марченко («Единая Россия») внесли в Госдуму законопроект об обязательном психиатрическом освидетельствовании для преподавателей вузов.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний F-16 против С-400 в Турции
Экономика
Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
Космос
NASA официально обнаружило водяной пар в Европе
Армия и оружие
Российское оружие впервые получено правительством Габона
Россия безвозмездно поставила правительству Габона стрелковое оружие для противодействия браконьерам и охраны национальных парков страны, сообщает 28 ноября пресс-служба Минобороны РФ.
Политика
Трамп внезапно прилетел в Афганистан
Президент США Дональд Трамп неожиданно посетил Афганистан, где встретился со служащими в этой стране американскими солдатами и офицерами.
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова показала фигуру после слухов о беременности
Для выхода в свет Ходченкова выбрала обтягивающее черное платье, под которым не было никаких намеков на предполагаемое интересное положение актрисы.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина заявила, что не жалеет о браке с экс-королем Малайзии
Оксана Воеводина сказала, что не жалеет о браке с Мухаммадом V. Слова российской модели приводит сайт KP.RU.