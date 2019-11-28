«Краснодар» объявил состав на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Базеля».

«Краснодар» назвал состав на матч против «Базеля»

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