Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Краснодар» назвал состав на матч против «Базеля»

«Краснодар» объявил состав на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Базеля».
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Ари в огне: победный гол и удаление. «Краснодар» обыграл «Базель»

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Газинский и Крицюк выйдут в старте «Краснодара» на матч с «Базелем»

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Газинский выйдет в стартовом составе «Краснодара» на матч ЛЕ против «Базеля»

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«Краснодар» — «Базель»: составы команд на матч 5-го тура Лиги Европы

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Матч ТВ09:57

«Краснодар» - «Базель»: стартовые составы команд

Sport.ru09:40

«Краснодар» — «Базель»: стали известны составы команд

Sport24.ru09:33
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 16:22, Ашберн
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Определен состав сборной РФ по биатлону на смешанные эстафеты

Стал известен предварительный состав сборной России по биатлону на смешенные эстафеты в рамках первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.
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В Совфеде прокомментировали призыв четырех стран к России по Украине

Российский сенатор Владимир Джабаров в разговоре с RT назвал призыв глав МИД Эстонии, Литвы, Швеции и Украины "уважать международное право" и обеспечивать беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море безосновательным.
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Форвард «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году.
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Транспорт

Путин запустил движение по платной трассе М11 Москва — Санкт-Петербург

После запуска движения Путин провёл совещание по вопросу «влияния реализации инвестиционного проекта строительства скоростной автомобильной дороги М11 Москва — Санкт-Петербург на социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации».
RT на русском вчера в 09:15
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Политика

Россия и Украина обсудили урегулирование вопросов по газу

Москва и Киев затронули темы урегулирования взаимных претензий по исполнению контрактов, условий транзита российского газа в Европу с 2020 года, а также перспективы прямой покупки российского газа для украинских потребителей.
Вести.Ru 13:43
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В больницах Чувашии не хватает более 400 медицинских работников

Более возрастные медицинские работники отныне смогут работать в малых городах и населенных пунктах республики с численностью населения до 50 тысяч человек.
PRO Город Чебоксары 03:00
Футбол

ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» в матче Лиги Европы

Встреча российского футбольного клуба ЦСКА с «Лудогорцем» из Болгарии в рамках пятого тура групповой стадии Лиги Европы закончилась со счетом 1:1, ЦСКА потерял все шансы на выход в плей-офф.
Аргументы и Факты 15:48
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Опубликовано видео пуска «Тополь» в Астраханской области

Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебного пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь".
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Экономика

Eurasianet (США): как конфликт с Россией повлиял на торговый оборот Украины (EurasiaNet)

После 2011 года Украина и Россия торговали как члены зоны свободной торговли СНГ, в которое входит большинство стран бывшего СССР.
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«Нафтогаз» обвинил Германию в «удушении Украины»

Запуск «Северного потока - 2» приведет к экономическому удушению Украины и поставит под угрозу стабильность поставок в Европу.
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Общество

Яровая предложила ввести в школах предмет «Моя Россия»

Зампред Госдумы Ирина Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия", который позволил бы школьникам получить базовые знания о стране и своем крае.
РИА Новости 11:31
Шоу-бизнес

Шойгу помогает внучке-сироте скончавшейся актрисы Александры Назаровой

Внучка актрисы Александры Назаровой, которая скончалась в августе 2019 года, в ближайшее время будет зачислена в пансион при Министерстве обороны России.
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Подавляющее число граждан Беларуси, население которой приближается к десяти миллионам, выступают за союзнические и партнерские отношения с Россией.
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«Александрия» проиграла «Вольфсбургу» и потеряла шансы на плей-офф ЛЕ

Украинская "Александрия" уступила на своем поле немецкому "Вольфсбургу" в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы и потеряла шансы на выход в плей-офф.
РИА Новости 15:08
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Аэробные упражнения замедляют процессы развития проблем с памятью

Научно доказан факт, что аэробные упражнения, выполняемые в комплексе со здоровым питанием, способствуют замедлению процесса ухудшения состояния памяти.
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Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к OPAL

Немецкий газовый регулятор Bundesnetzagentur подал апелляцию на решение Верховного суда ЕС, ограничившее доступ «Газпрома» к мощностям газопровода OPAL.
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Компанию Apple покинул главный дизайнер

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Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»

Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
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Трамп внезапно прилетел в Афганистан

Президент США Дональд Трамп неожиданно посетил Афганистан, где встретился со служащими в этой стране американскими солдатами и офицерами.
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Для выхода в свет Ходченкова выбрала обтягивающее черное платье, под которым не было никаких намеков на предполагаемое интересное положение актрисы.
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Оксана Воеводина заявила, что не жалеет о браке с экс-королем Малайзии

Оксана Воеводина сказала, что не жалеет о браке с Мухаммадом V. Слова российской модели приводит сайт KP.RU.
Пятый канал вчера в 03:09
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