Футбол
Газета.Ru«Краснодар» и «Базель» объявили составы на матч Лиги Европы
"Краснодар" и "Базель" определились со стартовыми составами на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы.
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Общество
В «Роскосмосе» обнаружили существовавшие десятилетиями схемы коррупции
"В организации долгое время применялись мошеннические схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью", -отметил он.
Футбол
Гончаренко: сложно рассчитывать на что-то, забивая два мяча за всю Лигу Европы
Создали больше моментов, чем с «Ференцварошем». Сложно рассчитывать на что-то, забивая два мяча за всю Лигу Европы.
Экономика
Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн
Минфин выяснил, что миллиардеры из российского списка Forbes готовы инвестировать 70 трлн рублей, если будет введен предусмотренные будущим законом механизм стабилизации условий.
Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Шоу-бизнес
Певица и телеведущая Ольга Орлова обнажилась прямо на работе
Певица и телеведущая Ольга Орлова выложила в Инстаграм свое фото без одежды.
Общество
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Общество
Венгрия отказалась от «Евровидения» из-за геев
Венгрия отказалась от участия в международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2020 году.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Общество
В Госдуме планируют сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуму сегодня, 28 ноября, внесен законопроект, закрепляющий за 31 декабря статус выходного дня.
Здоровье
Врач перечислила ошибки при лечении насморка
Российский врач-оториноларинголог Кира Базаркина определила и озвучила несколько распространенных ошибок, которые пациенты часто допускают при лечении насморка.
Шоу-бизнес
Евгений Алдонин опубликовал первое фото новорожденной дочери
Второй брак Евгения Алдонина длится уже пять лет. На днях жена Ольга подарила ему второго ребенка — дочь, которую назвали Анжеликой.
Армия и оружие
Министр обороны Великобритании назвал Россию реальной угрозой для НАТО
Россия является реальной угрозой для НАТО и шаг за шагом тестирует решимость Запада, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Экономика
Названы лучшие и худшие страны Европы по финансовому благополучию
Шведская компания Intrum AB составила список финансового благополучия стран Европы. Возглавили рейтинг Германия и Австрия, пишет Bloomberg.
Происшествия
В Испании подлодку с тремя тоннами кокаина подняли на поверхность
Футбол
«Краснодар» победил «Базель» в матче Лиги Европы
Российский футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над швейцарским «Базелем» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Происшествия
Задержана глава Минздрава Ростовской области
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Политика
Россия и Украина обсудили транзит газа
Представители России и Украины провели в Вене совместные консультации, в ходе которых стороны обсудили урегулирование претензий по газовым вопросам, условия транзита с 2020 года, а также прямые покупки газа Украиной.
Футбол
Дарья Глушакова отсудила 4 квартиры, дом и 100 миллионов
Как сообщает со ссылкой на представителей Дарьи Глушаковой ресурс Sport24, в ее собственность по решению суда должны перейти три московские квартиры - две площадью 200 и 120 кв. метров расположены на Кутузовском проспекте, а еще одна (площадью 100 кв.метров) на Плющихе, а также квартира площадью 120 кв.метров в Сочи.
Культура
Знаменитый мультсериал «Симпсоны» могут закрыть в следующем году
32-й сезон может стать заключительным в его истории, рассказал композитор Дэнни Эльфман, написавший музыку к популярному мультипликационному сериалу.
Единоборства
«Фриковый» бой: пауэрлифтер Кокляев сразится с Александром Емельяненко
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко в пятницу в Москве проведет поединок по правилам бокса с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Кино
Фильм «Ирландец» стал главным претендентом на «Оскар»
Происшествия
Мосгорсуд отменил арест замглавы Росалкогольрегулирования Голосной
Мосгорсуд отменил арест заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, сообщил РИА Новости ее адвокат Илья Брык.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний F-16 против С-400 в Турции
Космос
НАСА купит два места на кораблях «Союз» для полетов на МКС
Футбол
Сборная России опустилась на 38 место в рейтинге ФИФА
Хорватия заняла шестое место, седьмое – Португалия. Сборная Дании, которая стала соперником россиян на Евро-2020, опустилась на 16 место.