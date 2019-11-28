Футбол

Lenta.ruLenta.ru«Краснодар» обыграл лидера группы в Лиге Европы

Краснодар — Базель
1 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Краснодар»
Вандерсон Соуза
52′
Магомед-Шапи Сулейманов
Юнес Намли
57′
Юрий Газинский
63′
68′
Кемаль Адеми
Артур Кабрал
Ари
72′
Ари
73′
Кристоффер Ольссон
Даниил Уткин
73′
Кристиан Рамирес
76′
Юрий Газинский
Руслан Камболов
82′
85′
Ноа Окафор
Кевен Бюа
86′
Валентин Штокер
Афимико Пулулу
Александр Мартынович
90′+3′
90′+3′
Фабиан Фрай
Ари
90′+5′
90′+5′
Омар Альдерете
Российский «Краснодар» переиграл швейцарский «Базель» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». «Краснодар» дома принимал лидера квартета.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось
Пресс-служба «Краснодара» опубликовала в «Твиттере
» командную фотографию из раздевалки после победы со счётом 1:0 в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с швейцарским «Базелем».
Чемпионат20:36

Подробнее о событии

Тонни Вильена: «Матч с „Хетафе“ будет для „Краснодара“, как финал Лиги чемпионов»

Матч ТВ16:07

Решающий бой впереди. Футболисты «Краснодара» обыграли «Базель» в матче Лиги Европы

ТАСС Спорт19:43

Победное фото «Краснодара» из раздевалки после матча с «Базелем» в Лиге Европы

Sport24.ru19:36

«Краснодар» прорывается в плей-офф ЛЕ. Ари помог, а потом обезумел и подставил команду

Bookmaker-ratings.ru15:19

«Краснодар» победил «Базель»: как это было

Кубанские новости14:59

«Краснодар» выйдет в плей-офф, только если победит «Хетафе» в гостях

Sports.ru14:25

Тонни Вилена: «Выход из группы Лиги Европы — не очень сложная задача»

Спорт-Экспресс14:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 22:31, Ашберн
Шоу-бизнес

Народная артистка Татьяна Доронина попала в больницу

Слово и Дело 19:11
Экономика

Чечня и Москва лидируют по освоению бюджета на нацпроекты

Как отмечается, тройку нацпроектов по показателю освоения средств составили "Культура" (86,6%), "Демография" (85,2%) и "Образование" (81,2%).
Газета.Ru 22:19
Гаджеты

«АвтоВАЗ» снизил цены на машины в рамках акции «Черная пятница»

Официальная группа Lada в социальных сетях объявила о значительном понижении стоимости машин в рамках масштабной акции, приуроченной к так называемой "Черной пятнице".
Авто Воронеж 03:57
Общество

Народные приметы на 29 ноября: когда ляжет снег

Известия Мордовии 09:48
Экономика

Госдеп: Каракас выплачивает долги перед РФ и КНР деньгами от нефти

Средства, поступающие от продажи нефти, тратятся властями Венесуэлы на погашение долгов перед Россией и Китаем, а не на покупку продовольствия и лекарств для граждан.
REGNUM вчера в 17:41
Гаджеты

Компанию Apple покинул главный дизайнер

РЕН ТВ 13:56
Политика

Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН

Во время речи представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве члены украинской делегации начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, сорвав выступление.
Известия 16:22
Авто

Обновлён минивэн Renault Espace

В салоне Renault Espace теперь есть настраиваемая виртуальная «приборка» и передовая мультимедийная система Easy Connect с вертикальным тачскрином диагональю в 9,3 дюйма, а также сиденья с электрорегулировкой по 10-ти направлениям, имеющие функции массажа и вентиляции.
UsedCars.ru вчера в 08:05
Происшествия

Предполагаемый покровитель банды Цапков найден мертвым

Бывшего начальника ОВД по Кущевскому району Краснодарского края Владимира Финько нашли мертвым в его доме в Краснодаре.
Lenta.ru 12:23
Общество

Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов

Lenta.ru вчера в 05:23
Происшествия

Найден новый способ мошенничества с банковскими картами

Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
РИА Новости 18:11
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина рассказала о проблемах в личной жизни

Победительница конкурса красоты "Мисс Москва" Оксана Воеводина стала гостьей на всероссийской премии "Лидеры мнений 2019".
Дни.ру 07:41
Здоровье

Екатеринбурженка отсудила у больницы полмиллиона за ошибки в лечении

Вечерние Ведомости 04:52
Происшествия

Подлодку с 3 тоннами кокаина подняли на поверхность в Испании

Телеканал 360° вчера в 08:00
Технологии

Стала известна доля свиданий через Tinder, оканчивающихся сексом

80% опрошенных признались, что свидания у них никогда не заканчивались сексом.
ИнфоСМИ 05:50
Шоу-бизнес

Пригожин призвал не считать гонорары Ротару

Москва 24 09:18
Политика

В Гонконге отвергли американский закон в поддержку «демократии»

Как сообщало ИА REGNUM, так называемый закон о демократии и правах человека в Гонконге накануне подписал президент США Дональд Трамп.
REGNUM вчера в 22:58
Здоровье

Врач перечислила ошибки при лечении насморка

Российский врач-оториноларинголог Кира Базаркина определила и озвучила несколько распространенных ошибок, которые пациенты часто допускают при лечении насморка.
Ugpressa.ru 26 ноября в 14:33
Здоровье

Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака

Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Коммерсантъ вчера в 15:36
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Американка Кэрол Феннер показала фотографии своей дочери после первых операций по удалению огромного родимого пятна — «маски Бэтмена».
REGNUM 03:43
Здоровье

Восемь сотрудниц родильного отделения забеременели одновременно

Восемь сотрудниц родильного отделения больницы в американском городе Нью-Лондон, штат Коннектикут, забеременели одновременно.
Lenta.ru 21:00
Политика

Трамп впервые с необъявленным визитом прибыл в Афганистан

Президент США Дональд Трамп в сопровождении своей супруги Мелании 28 ноября неожиданно посетил Афганистан, где встретился со служащими в этой стране американскими солдатами, сообщает агентство Associated Press.
Интерфакс 14:23
Происшествия

В Дагестане задержали участников банды «Шараповские»

РИА Новости 04:54
Общество

Венгрия отказалась от участия в Евровидении из-за геев, пишут СМИ

Венгрия решила не отправлять своего участника на Евровидение в следующем году из-за геев, сообщает новостной портал Index со ссылкой на источники в телевидении.
РИА Новости 17:47
Общество

О несовпадающих интересах власти и общества заявили 72% россиян

Сегодня о несовпадении интересов власти и общества люди говорят даже на 5% чаще, чем в декабре последнего "докрымского" 2013 года.
Новые Известия 00:11
Транспорт

Мэрия Москвы впервые подробно прокомментировала проблемы в работе МЦД

Вице-мэр и руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов дал интервью газете «Коммерсантъ», в котором подробно прокомментировал проблемы, которые возникли у пассажиров в первые дни работы Московских центральных диаметров (МЦД).
Ведомости 20:25
Киберспорт

В Overwatch можно поиграть бесплатно целую неделю

Игромания.ру вчера в 02:16
Экономика

Центробанк выявил махинации с деньгами Пенсионного фонда

В операциях использовались средства, взятые под управление у Пенсионного фонда, пишет «Ура.ру».
Инвест-Форсайт 14:59
Политика

90 процентов белорусов выступили за союз с Россией

Подавляющее число граждан Беларуси, население которой приближается к десяти миллионам, выступают за союзнические и партнерские отношения с Россией.
Российская газета 12:22
Общество

Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к OPAL

Немецкий газовый регулятор Bundesnetzagentur подал апелляцию на решение Верховного суда ЕС, ограничившее доступ «Газпрома» к мощностям газопровода OPAL.
Ведомости 11:31
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное