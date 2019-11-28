с чего всё началось

Российский «Краснодар» переиграл швейцарский «Базель» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». «Краснодар» дома принимал лидера квартета.

Политика Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН Во время речи представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве члены украинской делегации начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, сорвав выступление.

Авто Обновлён минивэн Renault Espace В салоне Renault Espace теперь есть настраиваемая виртуальная «приборка» и передовая мультимедийная система Easy Connect с вертикальным тачскрином диагональю в 9,3 дюйма, а также сиденья с электрорегулировкой по 10-ти направлениям, имеющие функции массажа и вентиляции.

Происшествия Предполагаемый покровитель банды Цапков найден мертвым Бывшего начальника ОВД по Кущевскому району Краснодарского края Владимира Финько нашли мертвым в его доме в Краснодаре.

Происшествия Найден новый способ мошенничества с банковскими картами Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.

Политика В Гонконге отвергли американский закон в поддержку «демократии» Как сообщало ИА REGNUM, так называемый закон о демократии и правах человека в Гонконге накануне подписал президент США Дональд Трамп.

Здоровье Врач перечислила ошибки при лечении насморка Российский врач-оториноларинголог Кира Базаркина определила и озвучила несколько распространенных ошибок, которые пациенты часто допускают при лечении насморка.

Здоровье Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".

Политика Трамп впервые с необъявленным визитом прибыл в Афганистан Президент США Дональд Трамп в сопровождении своей супруги Мелании 28 ноября неожиданно посетил Афганистан, где встретился со служащими в этой стране американскими солдатами, сообщает агентство Associated Press.

Транспорт Мэрия Москвы впервые подробно прокомментировала проблемы в работе МЦД Вице-мэр и руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов дал интервью газете «Коммерсантъ», в котором подробно прокомментировал проблемы, которые возникли у пассажиров в первые дни работы Московских центральных диаметров (МЦД).