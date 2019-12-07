РПЛ
РИА ТВОИ Новости«Краснодар» и ЦСКА объявили составы на матч
Краснодар и ЦСКА объявили составы на матч Сегодня на стадионе Краснодар в матче 19-го тура РПЛ встретятся команды ФК Краснодар и ЦСКА.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 11:37, Ашберн
Технологии
В долгосрочной перспективе Western Digital не исключает использования технологии HAMR
Источник изображения: Western Digital Corporation Следует напомнить, что в середине сентября в комментариях немецкому изданию ComputerBase представители Western Digital дали понять, что к массовому использованию даже MAMR компания ещё не готова, и анонсированные ранее жёсткие диски объёмом 18 Тбайт будут использовать не эту технологию, а некую тщательно скрываемую альтернативу.
Политика
Предложение по газу: Витренко ответил Медведеву
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал слова российского премьера Дмитрия Медведева, который призвал Киев отказаться от высоких тарифов на транзит и прийти к "нулевому варианту" для решения газового спора, чтобы договориться о новом контракте.
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого по делу об Эльджаркиеве
«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 февраля Аслану Полонкоеву, обвиняемому по статье 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»)», — цитирует ТАСС решение судьи Натальи Дударь.
Происшествия
В Тюмени один человек погиб из-за хлопка газа в жилом доме
Хлопок газовоздушной смеси произошел в четырехэтажэном жилом доме в Тюмени, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Политика
В Минске сотни человек вышли на акцию против интеграции с Россией
В центре Минска 7 декабря проходит не согласованная с властями акция оппозиции, участники которой выступают против интеграции с Россией.
Происшествия
В Нижнем Новгороде автомобиль сбил пешеходов
Общество
Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию
Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
Футбол
Ройс и Санчо разгромили «Фортуну» в 14-м туре Бундеслиги
7 декабря в Боруссии на стадионе «Сигнал Идуна Парк» между «Боруссией» и «Фортуной» был разыгран матч 14-го тура Бундеслиги 2019/20.
Политика
Путин заявил о скором завершении строительства «Северного потока-2»
Работы по прокладке труб газопровода «Северный поток-2» близки к завершению, а ввод магистрали в эксплуатацию удвоит поставки российского газа в Германию.
Гаджеты
Qualcomm представила флагманский процессор Snapdragon 865
Спорт
Вяльбе: Большунов замечательно сработал тактически
Общество
В России изменится состав сопроводительных документов на машины
В России изменится состав сопроводительных документов на автомобили.
Музыка
Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года
Рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года, составленный журналом Forbes, возглавила американская певица Тейлор Свифт, которая заработала в текущем году 185 миллионов долларов.
Спорт
Газзаев: российские спортсмены являются жертвами сложившейся ситуации
Именно спортсмены являются жертвами сложившейся ситуации.
Общество
Названы продукты, разрушающие кишечник
Наука
Ученые нашли новую причину рака
Ученые считают, что открытие поможет усовершенствовать генетическое сканирование, которое позволит определить риск развития злокачественных опухолей.
Биатлон
На этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде пройдет мужская эстафета
На этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде сегодня, 7 декабря, пройдет мужская эстафетная гонка.
Политика
На Украине объявили о подготовке марша на Крым
Здоровье
Снижение уровня холестерина приносит больше вреда, чем пользы
Лекарства для снижения уровня холестерина могут нанести большой вред организму.
Экономика
Бизнесу предложили инвестировать в нацпроекты через аналоги трастов
Чиновники совместно с российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) обсудили создание закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для привлечения средств крупного бизнеса в национальные проекты.
Шоу-бизнес
В Москве Пугачева представила фильм «Тот самый концерт»
В Москве состоялся показ фильма народной артистки СССР Аллы Пугачевой «Тот самый концерт», сообщает ТАСС.
Единоборства
Видео: девушка — боец UFC полностью обнажилась во время взвешивания
Девушка - боец UFC Синтия Кальвильо полностью разделась на процедуре взвешивания в преддверии турнира по смешанным единоборствам.
Космос
Ученые доказали существование Бога
Футбол
В чемпионате Румынии забили курьезный гол после выхода впятером на пустые ворота (ВИДЕО)
В матче 19-го тура чемпионата Румынии по футболу «КСУ Крайова» — «Ботошани» (3:1) был забит курьезный гол.
Футбол
Фанаты ЦСКА покинули трибуны на матче против «Краснодара»
Поклонники московского ФК ЦСКА присоединились к акции фанатов российских клубов и покинули трибуны в перерыве выездного матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром", говорится в сообщении, опубликованном на странице болельщиков "армейцев" Redblueworld в соцсети "Вконтакте".
Кино
Вышел новый трейлер фильма Бондарчука «Вторжение»
Новый трейлер фильма режиссера Федора Бондарчука «Вторжение», который является продолжением картины «Притяжение», был опубликован на YouTube-канале Sony Pictures Россия.