Краснодар и ЦСКА объявили составы на матч Сегодня на стадионе Краснодар в матче 19-го тура РПЛ встретятся команды ФК Краснодар и ЦСКА.

«Краснодар» и ЦСКА объявили составы на матч

Технологии В долгосрочной перспективе Western Digital не исключает использования технологии HAMR Источник изображения: Western Digital Corporation Следует напомнить, что в середине сентября в комментариях немецкому изданию ComputerBase представители Western Digital дали понять, что к массовому использованию даже MAMR компания ещё не готова, и анонсированные ранее жёсткие диски объёмом 18 Тбайт будут использовать не эту технологию, а некую тщательно скрываемую альтернативу.

Политика Предложение по газу: Витренко ответил Медведеву Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал слова российского премьера Дмитрия Медведева, который призвал Киев отказаться от высоких тарифов на транзит и прийти к "нулевому варианту" для решения газового спора, чтобы договориться о новом контракте.

Происшествия Суд арестовал обвиняемого по делу об Эльджаркиеве «Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 февраля Аслану Полонкоеву, обвиняемому по статье 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»)», — цитирует ТАСС решение судьи Натальи Дударь.

Музыка Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года Рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года, составленный журналом Forbes, возглавила американская певица Тейлор Свифт, которая заработала в текущем году 185 миллионов долларов.

Наука Ученые нашли новую причину рака Ученые считают, что открытие поможет усовершенствовать генетическое сканирование, которое позволит определить риск развития злокачественных опухолей.

Экономика Бизнесу предложили инвестировать в нацпроекты через аналоги трастов Чиновники совместно с российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) обсудили создание закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для привлечения средств крупного бизнеса в национальные проекты.

Футбол Фанаты ЦСКА покинули трибуны на матче против «Краснодара» Поклонники московского ФК ЦСКА присоединились к акции фанатов российских клубов и покинули трибуны в перерыве выездного матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром", говорится в сообщении, опубликованном на странице болельщиков "армейцев" Redblueworld в соцсети "Вконтакте".