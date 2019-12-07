РПЛ

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Краснодар и ЦСКА объявили составы на матч Сегодня на стадионе Краснодар в матче 19-го тура РПЛ встретятся команды ФК Краснодар и ЦСКА.
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«Краснодар» - ЦСКА: стартовые составы на матч 19-го тура РПЛ

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«Краснодар» и ЦСКА назвали стартовые составы

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«Краснодар» — ЦСКА. Команды назвали стартовые составы

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