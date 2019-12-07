Краснодар и ЦСКА объявили составы на матч Сегодня на стадионе Краснодар в матче 19-го тура РПЛ встретятся команды ФК Краснодар и ЦСКА.

«Краснодар» и ЦСКА объявили составы на матч

Общество На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек.

Авто Suzuki предложит россиянам новый компактный кроссовер Ignis Появились сведения, что обновленная версия кроссовера Suzuki Ignis в 2020 году поступит в продажу на российский рынок.

Общество Ищущим работу россиянам старше 50 лет предлагают платить стипендию Министерство труда и социальной защиты России разработало проект, который предусматривает выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.

Экономика Всемирный банк назвал главные риски для экономики России Всемирный банк незначительно улучшил прогноз по росту экономики России: теперь он ожидает, что прирост ее ВВП в этом году составит 1,2%, в 2020 году — 1,6%, в 2021 году — 1,8%. Это следует из очередного доклада Всемирного банка по российской экономике, опубликованного в среду, 4 декабря.

Общество В России появится новый сопроводительный документ на автомобили В связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, в России будет изменен состав сопроводительной документации на автомобили.