РПЛ
РИА ТВОИ Новости«Краснодар» и ЦСКА объявили составы на матч
Краснодар и ЦСКА объявили составы на матч Сегодня на стадионе Краснодар в матче 19-го тура РПЛ встретятся команды ФК Краснодар и ЦСКА.
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Общество
На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек.
Единоборства
В бою Поветкина и Хантера зафиксирована ничья
Авто
Suzuki предложит россиянам новый компактный кроссовер Ignis
Появились сведения, что обновленная версия кроссовера Suzuki Ignis в 2020 году поступит в продажу на российский рынок.
Происшествия
ДТП в Нижнем Новгороде спровоцировал автомобиль экс-сотрудника МВД
Спровоцировавший аварию в Нижнем Новгороде автомобиль Toyota принадлежит бывшему сотруднику МВД, однако за рулем находился другой человек.
Политика
В Минске прошла акция оппозиции против интеграции с Россией
Футбол
Президент ЦСКА призвал главу департамента судейства РФС уволиться
Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер призвал главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) уволиться.
Спорт
В Сети появилось видео с выступлением сорвавшейся в Риге гимнастки
РЕН ТВ опубликовал видеозапись выступления воздушной гимнастки из Москвы, которая получила тяжелые травмы во время международного турнира в Риге.
Общество
Ищущим работу россиянам старше 50 лет предлагают платить стипендию
Министерство труда и социальной защиты России разработало проект, который предусматривает выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
Гаджеты
Смартфоны на Snapdragon 865 и 765G готовят 18 компаний. Какие именно?
На форуме Snapdragon Technology Summit, который недавно завершился на Гавайях, выступили ключевые партнеры Qualcomm, пообещавшие выпустить смартфоны на Snapdragon 865 и 765/765G.
Армия и оружие
Пуск грозящей Крымскому мосту украинской ракеты сняли на видео
Видео испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун" попало в сеть.
Шоу-бизнес
Александр Петров впервые показал совместное фото с новой возлюбленной
Актер Александр Петров впервые показал совместное фото со своей новой возлюбленной Стасей Милославской.
Происшествия
СМИ: Замкомандира Президентского полка нашли мертвым в Москве
Заместитель командира Президентского полка Роман Лотвин найден мертвым в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.
Происшествия
В Москве автомобиль врезался в вестибюль станции МЦК
Политика
Зеленский созвал закрытое заседание СНБО перед «нормандским саммитом»
«Накануне саммита в нормандской формате президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны», — указывается в сообщении.
Экономика
Всемирный банк назвал главные риски для экономики России
Всемирный банк незначительно улучшил прогноз по росту экономики России: теперь он ожидает, что прирост ее ВВП в этом году составит 1,2%, в 2020 году — 1,6%, в 2021 году — 1,8%. Это следует из очередного доклада Всемирного банка по российской экономике, опубликованного в среду, 4 декабря.
Происшествия
Число жертв расстрела протестующих в Багдаде возросло
Здоровье
Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства
Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.
Армия и оружие
США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии
Технологии
Group-IB сообщила о попытках взлома переписки в Telegram
Компания Group-IB, которая занимается расследованием киберпреступлений, сообщила, что мошенники попытались получить доступ к перепискам пользователей в мессенджере Telegram.
Экономика
Чубайса заподозрили в желании «наложить лапу» на пенсии россиян
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс имеет твердое намерение нажиться на пенсионных деньгах россиян, используя их для проектов госкомпании.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской вновь получила травму
Шоу-бизнес
Муж больной раком Анастасии Заворотнюк тратит миллионы на её лечение
Муж борющейся с раком мозга Анастасии Заворотнюк тратит миллионы рублей на лечение своей жены.
Политика
Медведев обозначил российскую позицию по газовому контракту с Киевом
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Украина должны договориться по всем пунктам газовой сделки.
Общество
В России появится новый сопроводительный документ на автомобили
В связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, в России будет изменен состав сопроводительной документации на автомобили.
Политика
Помощник Зеленского призвал уточнить Минские соглашения
Минские соглашения нуждаются в уточнении, заявил помощник президента Украины Андрей Ермак в интервью немецкой газете Die Welt.
Политика