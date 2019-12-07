РПЛ
ProstoProSport«Краснодар» и ЦСКА объявили стартовые составы на игру
Тренерские штабы «Краснодара» и ЦСКА определились с составами команд ни матч 19-го тура РПЛ, который пройдет сегодня в Краснодаре и стартует в 16:30 по московскому времени.
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