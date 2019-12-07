РПЛ

ProstoProSportProstoProSport«Краснодар» и ЦСКА объявили стартовые составы на игру

Тренерские штабы «Краснодара» и ЦСКА определились с составами команд ни матч 19-го тура РПЛ, который пройдет сегодня в Краснодаре и стартует в 16:30 по московскому времени.
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«Краснодар» - ЦСКА: стартовые составы на матч 19-го тура РПЛ

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Видеотрансляция матча «Краснодар» – ЦСКА – 1:1. Ари сравнял счет

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