Тренерские штабы «Краснодара» и ЦСКА определились с составами команд ни матч 19-го тура РПЛ, который пройдет сегодня в Краснодаре и стартует в 16:30 по московскому времени.

«Краснодар» и ЦСКА объявили стартовые составы на игру

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