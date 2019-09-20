Российские футбольные клубы с разгромом проиграли свои выездные матчи в Лиге Европы UEFA. Сначала "Краснодар" проиграл швейцарскому "Базелю" со счётом 0:5. Поражение стало самым крупным для "быков" в еврокубковых турнирах.

ЦСКА и «Краснодар» проиграли в Лиге Европы с общим счётом 1:10

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