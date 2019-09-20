Футбол
Накануне.RuЦСКА и «Краснодар» проиграли в Лиге Европы с общим счётом 1:10
Лига Европы, Групповой этап, 19 сентября
Стадион «Санкт-Якоб Парк»
Кевен Бюа
|9′
Кевен Бюа
|40′
|46′
Руслан Камболов
Даниил Уткин
Валентин Штокер
|51′
Лука Дзуффи
|53′
Тонни Вильена
|54′
Валентин Штокер
Ноа Окафор
|58′
|60′
Кристоффер Ольссон
Юнес Намли
|64′
Александр Мартынович
Артур Кабрал
Блас Риверос
|66′
|67′
Иван Игнатьев
Маркус Берг
Ноа Окафор
|79′
Лука Дзуффи
Самуэле Кампо
|80′
Базель
Расстановка 4‑3‑3
1
Омлин
5
Видмер
4
Джюмарт
6
Альдерете
28
Петретта
10
Кампо
34
Джака
20
Фрай
11
Окафор
15
Риверос
33
Бюа
2 ×
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спайич
6
Рамирес
52
Вильена
47
Уткин
21
Намли
93
Сулейманов
33
Берг
10
Вандерсон
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
Российские футбольные клубы с разгромом проиграли свои выездные матчи в Лиге Европы UEFA. Сначала "Краснодар" проиграл швейцарскому "Базелю" со счётом 0:5. Поражение стало самым крупным для "быков" в еврокубковых турнирах.
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Худший вечер наших клубов в еврокубках: ЦСКА и «Краснодар» пропустили десять на двоих
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