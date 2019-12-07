Встреча московского ЦСКА и «Краснодара» в рамках 19-го тура чемпионата России по футболу завершилась ничьей. Игра прошла в субботу в Краснодаре и завершилась со счетом 1:1, пишет ТАСС. Гол в составе ЦСКА забил на 15-й минуте Иван Обляков.

ЦСКА и «Краснодар» сыграли вничью в матче РПЛ

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