РПЛ
Аргументы и ФактыЦСКА и «Краснодар» сыграли вничью в матче РПЛ
|15′
Иван Обляков
|42′
Никола Влашич
Дмитрий Стоцкий
Дмитрий Скопинцев
|46′
|58′
Алан Дзагоев
|62′
Иван Обляков
Ари
|63′
|65′
Федор Чалов
|66′
Алан Дзагоев
Кирилл Набабкин
|74′
Кирилл Набабкин
|83′
Иван Обляков
Ильзат Ахметов
Кристоффер Ольссон
Руслан Камболов
|83′
Ари
Маркус Берг
|87′
|87′
Никола Влашич
Яка Бийол
|90′
Игорь Дивеев
Тонни Вильена
|90′+9′
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
98
Петров
5
Спайич
4
Мартынович
6
Рамирес
77
Камболов
8
Газинский
52
Вильена
10
Вандерсон
33
Берг
11
Скопинцев
35
Акинфеев
62
Карпов
78
Дивеев
23
Магнуссон
2
Фернандес
7
Ахметов
25
Бистрович
20
Кучаев
14
Набабкин
9
Чалов
29
Бийол
ЦСКА
Расстановка 3‑4‑3
Встреча московского ЦСКА и «Краснодара» в рамках 19-го тура чемпионата России по футболу завершилась ничьей. Игра прошла в субботу в Краснодаре и завершилась со счетом 1:1, пишет ТАСС. Гол в составе ЦСКА забил на 15-й минуте Иван Обляков.
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Как «Краснодар» разыграл ничью с ЦСКА - 1:1: все голы матча 19-го тура РПЛ. ВИДЕО
Sport.ruвчера в 10:44
Обзор матча Краснодар - ЦСКА 7 декабря 2019 – 1:1. Счет, голы, статистика игроков
КП - Кубаньвчера в 10:33
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 11:59, Ашберн
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