РПЛ

MetaratingsMetaratings«Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью

Краснодар — ЦСКА
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Краснодар»
15′
Иван Обляков
42′
Никола Влашич
Дмитрий Стоцкий
Дмитрий Скопинцев
46′
58′
Алан Дзагоев
62′
Иван Обляков
Ари
63′
65′
Федор Чалов
66′
Алан Дзагоев
Кирилл Набабкин
74′
Кирилл Набабкин
83′
Иван Обляков
Ильзат Ахметов
Кристоффер Ольссон
Руслан Камболов
83′
Ари
Маркус Берг
87′
87′
Никола Влашич
Яка Бийол
90′
Игорь Дивеев
Тонни Вильена
90′+9′
В Краснодаре прошел матч 19-го тура РПЛ. В его рамках встречались местный «Краснодар» и московский ЦСКА. Матч завершился вничью со счетом 1:1.
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