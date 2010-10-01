«Краснодар» набрал 35 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. По окончании осенней части первенства команда Мурада Мусаева отстает от петербургского "Зенита" на десять баллов. ЦСКА с 34 очками — на третьей позиции.

«Краснодар» поднялся на второе место в РПЛ после матча с ЦСКА

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