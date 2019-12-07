До конца поединка счет на табло остался не изменился. После этой ничьей «Краснодар» набрал 35 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, а ЦСКА, набрав 34 пункта, переместился на третью позицию.

Гаджеты Qualcomm представила мобильную 5G платформу Snapdragon 865 Компания без стеснения заявляет, что модемная система Qualcomm Snapdragon X55 5G Modem-RF System с пиковой скоростью до 7,5 Гбит/с обгоняет большинство проводных соединений и качественно преобразует процесс мобильной связи, а Qualcomm AI Engine 5-го поколения и новый модуль Qualcomm Sensing Hub поднимают на новую высоту уровни искусственного интеллекта (ИИ) и персонализации.

Общество В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.

Космос Пасмурная марсианская ночь глазами суперкомпьютера Исследователи из Центра климатического моделирования Марса в Исследовательском центре Эймса НАСА в Силиконовой долине Калифорнии полагаются на суперкомпьютеры для создания таких визуализаций.

Происшествия В Биробиджане загорелся торговый центр В городе Биробиджане в Еврейской автономной области произошел пожар в торгово-развлекательном центре «Гигант», сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Технологии В долгосрочной перспективе Western Digital не исключает использования технологии HAMR Источник изображения: Western Digital Corporation Следует напомнить, что в середине сентября в комментариях немецкому изданию ComputerBase представители Western Digital дали понять, что к массовому использованию даже MAMR компания ещё не готова, и анонсированные ранее жёсткие диски объёмом 18 Тбайт будут использовать не эту технологию, а некую тщательно скрываемую альтернативу.

Политика Путин: «Северный поток-2» не означает отказ от украинского транзита «Хочу подчеркнуть — чисто коммерческий проект, правительство фактически не принимает в нем участие, и так, чтобы не было никаких толкований, уже много раз об этом говорил, еще раз хочу об этом сказать — это совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины», — передает слова президента России агентство ТАСС.

Политика КНДР больше не обсуждает с США денуклеаризацию На повестке переговоров Северной Кореи с США вопрос ядерного разоружения больше не стоит, заявил постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон.

Наука Уточнена роль витамина D в развитии депрессии у женщин Российские ученые проанализировали более полутора сотен клинических исследований депрессии у женщин и о том, как с этим состоянием связан недостаток витамина D. Они продемонстрировали, что мировая наука воспринимает витамин D не первопричиной появления депрессии, как считалось ранее, а лишь одним из факторов, способствующих ее развитию.

Происшествия В Мексике желающий справить нужду мужчина убил упрекнувших его людей Мужчина открыл стрельбу в столице Мексики после того, как ему сделали замечание жильцы дома, где он решил справить нужду, в результате четыре человека погибли и двое получили ранения, сообщает министерство общественной безопасности Мексики.

Футбол Федотов покинул пост главного тренера «Оренбурга» Владимир Федотов покинул пост главного тренера футбольного клуба «Оренбург». Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

Политика Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.

Гаджеты Microsoft принудительно обновит Windows 10 до версии 1909 Разработчики из Microsoft осуществили процесс автоматического развёртывания Windows 10 November 2019 версии 1909 на компьютерах, функционирующих под управлением версии 1809.