РПЛ

Кубань 24Кубань 24ФК «Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

Краснодар — ЦСКА
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
15′
Иван Обляков
42′
Никола Влашич
Дмитрий Стоцкий
Дмитрий Скопинцев
46′
58′
Алан Дзагоев
62′
Иван Обляков
Ари
63′
65′
Федор Чалов
66′
Алан Дзагоев
Кирилл Набабкин
74′
Кирилл Набабкин
83′
Иван Обляков
Ильзат Ахметов
Кристоффер Ольссон
Руслан Камболов
83′
Ари
Маркус Берг
87′
87′
Никола Влашич
Яка Бийол
90′
Игорь Дивеев
Тонни Вильена
90′+9′
Встреча завершилась со счетом 1:1. У ЦСКА отличился Иван Обляков. В составе «быков» гол забил Ари, который добил мяч в ворота после отражения пенальти голкипером соперников Игорем Акинфеевым.
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