Встреча завершилась со счетом 1:1. У ЦСКА отличился Иван Обляков. В составе «быков» гол забил Ари, который добил мяч в ворота после отражения пенальти голкипером соперников Игорем Акинфеевым.

ФК «Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

Спорт Российские спортсмены поедут на ОИ как команда ОКР Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут выступать в составе команды ОКР.

Политика Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.

Политика Соловьев указал Киеву на предупреждение Путина по Донбассу Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", - написал Соловьев.

Политика Орешкин рассказал об итогах переговоров Путина и Лукашенко Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал об итогах переговоров российского лидера Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в Сочи.

Общество Петербуржец выставил на продажу монету за миллиард рублей Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений "Авито" монету номиналом два рубля, запросив за нее один миллиард рублей.

Политика В КНДР заявили об успешном испытании на космодроме В КНДР заявили об успешном проведении испытания на космодроме Сохэ (Тончхан-ни) в субботу, 7 декабря, которое сможет повлиять на стратегическое положение страны.

Гаджеты Qualcomm представила новые ARM-процессоры для Windows-устройств Qualcomm провела ежегодный саммит Snapdragon Tech, на котором представила новые продукты: мобильные чипы с поддержкой электронной документации и революционный сканер отпечатков с самой большой рабочей площадью.

Гаджеты Microsoft принудительно обновит Windows 10 до версии 1909 Разработчики из Microsoft осуществили процесс автоматического развёртывания Windows 10 November 2019 версии 1909 на компьютерах, функционирующих под управлением версии 1809.

Общество Главным новогодним напитком неожиданно стало пиво Россияне рассказали, что будут пить на этот Новый год. В тройку популярных напитков вошли пиво, шампанское и вино.

Общество Ищущим работу россиянам старше 50 лет предложили платить стипендию Министерство труда и социальной защиты России разработало проект, предусматривающий стипендии для людей 50 лет и старше, если они собираются учиться для поиска работы.

Наука Ученые назвали три этапа старения человека Ученые Стэнфордского университета выяснили, что старение человека проходит в несколько этапов, сообщает портал Nature Medicine.

Происшествия Спасатели извлекли мужчину из стены дома в Якутске От жильцов одного из домов по Сергеляхскому шоссе поступило сообщение, что на первом этаже из стены слышны крики о помощи.

Авто Определены самые популярные марки автомобилей в России Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало рейтинг продаж легковых и малолитражных автомобилей в России по итогам ноября 2019 года.