Уже в 1 туре группового этапа Лиги Европы российские команды "Краснодар" и ЦСКА потерпели серъезные поражения.

Спорт день за днем

«Краснодар» и ЦСКА в Лиге Европы потерпели крупные поражения

Общество В России могут отменить несколько профессиональных праздников В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».

Политика Трамп ввел санкции против национального банка Ирана Президент США Дональд Трамп ввел санкции против национального банка Ирана, передает Reuters.

Происшествия В Кремле не знают о приговоре сектантам в Саратове Представителя Кремля просили дать комментарий о тюремных сроках для шести адептов секты.

Автоспорт Албон: «Ред Булл» не ставит передо мной конкретных задач Пилот «Ред Булл» Александер Албон отметил, что команда не ставила перед ним определённых целей на вторую половину сезона.

Шоу-бизнес Мария Миронова: «Мужа зовут Андрей, мы поженились на Санторини» Актриса решила прекратить этот «цирк шапито» и заявила в Instagram-аккаунте, ее мужа зовут Андрей, и поженились они на Санторини.

Кино Шварценеггер продемонстрировал Сталлоне свой нож Шварценеггер снял видеоролик, держа в руках подставку с ножом, который был подписан Сталлоне для благотворительного аукциона.

Шоу-бизнес Екатерина Климова восхитила поклонников вечерним образом 17 сентября Климова посетила Большой театр. Она пришла на оперу «Евгений Онегин» в черном платье с глубоким декольте.

Политика Глава Генштаба рассказал Путину анекдот Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.

Армия и оружие Калининградский губернатор ответил генералу США на план по прорыву ПВО Антон Алиханов, глава Калининградской области, решил ответить Джеффри ли Харригану, генералу Соединенных Штатов, рассказавшему ранее о плане прорыва российской ПВО.

Политика В Госдуме снова пригрозили Deutsche Welle приостановкой аккредитации Глава администрации Генеральной дирекции Deutsche Welle Йоханнес Хоффманн в сентябре официально сообщил депутатам, что компания является субъектом права ФРГ, подотчетна германским надзорным органам и он не видит возможности для ее представителей участвовать в заседании комиссии Госдумы.

Политика В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51» Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.

Культура Микки Рурк попросил похоронить его на Украине Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.

Шоу-бизнес Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж Подписчиков удивил выбор одежды – Дарья Клюкина явилась в ЗАГС в брючном костюме, хотя перед этим купила шикарное платье во Франции.

Спорт Девять российских легкоатлетов подали в суд на главу РУСАДА Девять российских спортсменов подали в суд на главу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса из-за интервью функционера французскому изданию L'Equipe, в котором он обвинил атлетов из Чувашии в незаконных переливаниях крови.

Автоспорт Даниил Квят раскритиковал идею квалификационной гонки в Формуле 1 Российский пилот Формулы 1 Даниил Квят поделился мнением об идее проводить спринтерский заезд вместо квалификации.

Общество Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».

Происшествия В Брянске убиты двое сотрудников «Спецсвязи» Двое сотрудников «Спецсвязи» были убиты 20 сентября на железнодорожном вокзале «Брянск-1».

Происшествия Раскрыт размер выплат за посадку самолета в кукурузном поле Заместитель гендиректора «АльфаСтрахование» Илья Кабачник раскрыл размеры страховых выплат компании «Уральские авиалинии» за севший 15 августа в кукурузном поле самолет.

Происшествия В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.

Политика Белый дом отказался разглашать детали жалобы разведчика на Трампа Администрация президента США Дональда Трампа не станет делиться деталями жалобы разведчика, утверждавшего, что президент якобы выдал секретную информацию в телефонном разговоре с одним из зарубежных лидеров, сообщает издание Politico.