Футбол

МонаВистаМонаВиста«Краснодар» и ЦСКА в Лиге Европы потерпели крупные поражения

Базель — Краснодар
5 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Санкт-Якоб Парк»
Кевен Бюа
9′
Кевен Бюа
40′
46′
Руслан Камболов
Даниил Уткин
Валентин Штокер
51′
Лука Дзуффи
53′
Тонни Вильена
54′
Валентин Штокер
Ноа Окафор
58′
60′
Кристоффер Ольссон
Юнес Намли
64′
Александр Мартынович
Артур Кабрал
Блас Риверос
66′
67′
Иван Игнатьев
Маркус Берг
Ноа Окафор
79′
Лука Дзуффи
Самуэле Кампо
80′
Уже в 1 туре группового этапа Лиги Европы российские команды "Краснодар" и ЦСКА потерпели серъезные поражения.
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