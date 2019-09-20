Футбол
МонаВиста«Краснодар» и ЦСКА в Лиге Европы потерпели крупные поражения
Кевен Бюа
|9′
Кевен Бюа
|40′
|46′
Руслан Камболов
Даниил Уткин
Валентин Штокер
|51′
Лука Дзуффи
|53′
Тонни Вильена
|54′
Валентин Штокер
Ноа Окафор
|58′
|60′
Кристоффер Ольссон
Юнес Намли
|64′
Александр Мартынович
Артур Кабрал
Блас Риверос
|66′
|67′
Иван Игнатьев
Маркус Берг
Ноа Окафор
|79′
Лука Дзуффи
Самуэле Кампо
|80′
Базель
Расстановка 4‑3‑3
1
Омлин
5
Видмер
4
Джюмарт
6
Альдерете
28
Петретта
10
Кампо
34
Джака
20
Фрай
11
Окафор
15
Риверос
33
Бюа
2 ×
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спайич
6
Рамирес
52
Вильена
47
Уткин
21
Намли
93
Сулейманов
33
Берг
10
Вандерсон
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
Уже в 1 туре группового этапа Лиги Европы российские команды "Краснодар" и ЦСКА потерпели серъезные поражения.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Худший вечер наших клубов в еврокубках: ЦСКА и «Краснодар» пропустили десять на двоих
Sports.ruвчера в 20:00
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 12:41, Вашингтон
Религия
Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября
Белгородские новости 04:44
Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском вчера в 23:25
Политика
Трамп ввел санкции против национального банка Ирана
Президент США Дональд Трамп ввел санкции против национального банка Ирана, передает Reuters.
Газета.Ru 10:30
Футбол
Уфа — Спартак 1:0
Коммерсантъ 12:22
Происшествия
В Кремле не знают о приговоре сектантам в Саратове
Представителя Кремля просили дать комментарий о тюремных сроках для шести адептов секты.
REGNUM 08:17
Автоспорт
Албон: «Ред Булл» не ставит передо мной конкретных задач
Пилот «Ред Булл» Александер Албон отметил, что команда не ставила перед ним определённых целей на вторую половину сезона.
Чемпионат вчера в 13:33
Шоу-бизнес
Мария Миронова: «Мужа зовут Андрей, мы поженились на Санторини»
Актриса решила прекратить этот «цирк шапито» и заявила в Instagram-аккаунте, ее мужа зовут Андрей, и поженились они на Санторини.
Актуальные Новости 08:10
Кино
Шварценеггер продемонстрировал Сталлоне свой нож
Шварценеггер снял видеоролик, держа в руках подставку с ножом, который был подписан Сталлоне для благотворительного аукциона.
iReactor вчера в 15:22
Политика
Пристайко не смог перевести «формулу Зеленского» с английского на украинский
«Формула Зеленского» не имеет четкого перевода с английского языка.
Украина.ру 08:01
Шоу-бизнес
Екатерина Климова восхитила поклонников вечерним образом
17 сентября Климова посетила Большой театр. Она пришла на оперу «Евгений Онегин» в черном платье с глубоким декольте.
RuNews24.ru 05:30
Политика
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот
Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
РИА Новости 09:26
Кино
Умер актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
РИА Новости 10:16
Армия и оружие
Калининградский губернатор ответил генералу США на план по прорыву ПВО
Антон Алиханов, глава Калининградской области, решил ответить Джеффри ли Харригану, генералу Соединенных Штатов, рассказавшему ранее о плане прорыва российской ПВО.
Discover24 04:55
Политика
Госсовет Крыма избрал главу республики
Российская газета 05:29
Политика
В Госдуме снова пригрозили Deutsche Welle приостановкой аккредитации
Глава администрации Генеральной дирекции Deutsche Welle Йоханнес Хоффманн в сентябре официально сообщил депутатам, что компания является субъектом права ФРГ, подотчетна германским надзорным органам и он не видит возможности для ее представителей участвовать в заседании комиссии Госдумы.
Интерфакс 10:02
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Культура
Микки Рурк попросил похоронить его на Украине
Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.
Телепрограмма 01:24
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж
Подписчиков удивил выбор одежды – Дарья Клюкина явилась в ЗАГС в брючном костюме, хотя перед этим купила шикарное платье во Франции.
Gazeta.SPb вчера в 15:28
Спорт
Девять российских легкоатлетов подали в суд на главу РУСАДА
Девять российских спортсменов подали в суд на главу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса из-за интервью функционера французскому изданию L'Equipe, в котором он обвинил атлетов из Чувашии в незаконных переливаниях крови.
ProstoProSport 06:14
Автоспорт
Даниил Квят раскритиковал идею квалификационной гонки в Формуле 1
Российский пилот Формулы 1 Даниил Квят поделился мнением об идее проводить спринтерский заезд вместо квалификации.
Autosport.com.ru 11:01
Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Происшествия
В Брянске убиты двое сотрудников «Спецсвязи»
Двое сотрудников «Спецсвязи» были убиты 20 сентября на железнодорожном вокзале «Брянск-1».
REGNUM 03:10
Происшествия
Раскрыт размер выплат за посадку самолета в кукурузном поле
Заместитель гендиректора «АльфаСтрахование» Илья Кабачник раскрыл размеры страховых выплат компании «Уральские авиалинии» за севший 15 августа в кукурузном поле самолет.
Lenta.ru 11:42
Происшествия
В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве
В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
Газета.Ru 07:41
Политика
Белый дом отказался разглашать детали жалобы разведчика на Трампа
Администрация президента США Дональда Трампа не станет делиться деталями жалобы разведчика, утверждавшего, что президент якобы выдал секретную информацию в телефонном разговоре с одним из зарубежных лидеров, сообщает издание Politico.
РИА Новости вчера в 21:08
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Японские геронтологи тестировали скорость ходьбы у людей в возрасте от 60 до 80 лет в течение долгого времени.
Российская газета вчера в 21:20