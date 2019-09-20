Уже в 1 туре группового этапа Лиги Европы российские команды "Краснодар" и ЦСКА потерпели серъезные поражения.

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«Краснодар» и ЦСКА в Лиге Европы потерпели крупные поражения

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