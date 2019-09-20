Футбол
МонаВиста«Краснодар» и ЦСКА в Лиге Европы потерпели крупные поражения
Уже в 1 туре группового этапа Лиги Европы российские команды "Краснодар" и ЦСКА потерпели серъезные поражения.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
У ЦСКА – самое крупное поражение в Лиге Европы, а у «Краснодара» - в еврокубках
Все про Спорт рувчера в 00:06
Худший вечер наших клубов в еврокубках: ЦСКА и «Краснодар» пропустили десять на двоих
Sports.ru19 сентября в 20:00
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 13:02, Вашингтон
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42
Футбол
«Манчестер Сити» забил восемь мячей «Уотфорду» в матче АПЛ
"Манчестер Сити" с разгромным счетом обыграл "Уотфорд" в шестом туре Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru 12:00
Происшествия
Двое российских военных получили ранения в Таджикистане
RT на русском 11:04
Общество
В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
Уточняется, что позже администрация детского сада согласилась принять девочку, но только после проведения операции на сросшихся пальцах рук и ног, чтобы она могла ходить в садик и играть с детьми.
Газета.Ru вчера в 15:27
Здоровье
Давление помогут снизить картофель и свекла
Например, свекла оказывает положительное действие на работу органов сердечно-сосудистой системы.
Соловей.Инфо 05:17
Происшествия
В Турции перевернулся автобус с россиянами
Lenta.ru 12:54
Футбол
«Зенит» назвал состав на матч с «Рубином»
«Зенит» объявил состав на матч десятого тура российской Премьер-лиги против «Рубина».
Евро-футбол.ру 10:48
Происшествия
В Москве пропала юная теннисистка из Абхазии
Юная теннисистка из Абхазии пропала в Москве, сообщает абхазская милиция.
РИА Новости 11:53
Космос
Создано устройство, заменяющее солнечные батареи ночью
7 регион 19 сентября в 11:57
Энергетика
Миллер рассказал о шансах достроить «Северный поток-2» в срок
«Газпром» не исключает, что газопровод «Северный поток — 2» будет введён в эксплуатацию до конца года.
Профиль вчера в 08:29
Политика
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот про питание в армии
Глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на полигоне военных учений «Центр-2019» рассказал анекдот президенту России Владимиру Путину про питание в армии.
Известия вчера в 11:34
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую в ходе обсуждения вопроса о транзите российского газа в ЕС.
Российская газета 07:21
Общество
Гороскоп на 21 сентября: День творчества и самостоятельных решений
Гороскоп на 21 сентября 2019 года настаивает — занимайтесь творчеством.
ИА ЯСИА вчера в 18:00
Политика
Дональд Трамп назначил нового советника по нацбезопасности
10 сентября стало известно об отставке советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.
Говорит Москва 18 сентября в 10:23
Энергетика
«Нафтогаз» предложил России новый тариф на транзит газа
Компания "Нафтогаз" озвучила тарифы на транзит российского газа на период 2020-2024 годы.
Российская газета 01:37
Фигурное катание
Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
РБК 08:19
Космос
Робот «Федор» предложил заселить планеты Солнечной системы роботами
Робот "Федор" предложил создать колонии роботов-аватаров на планетах Солнечной системы для их покорения.
Народные новости 19 сентября в 15:18
Происшествия
Сотруднику спецсвязи в Брянске предъявили обвинение в убийстве коллег
Мужчине, подозреваемому в убийстве в Брянске двоих сотрудников спецсвязи, предъявили обвинения. Об этом сообщается на сайте СК.
РБК 12:17
Происшествия
Росгвардия начала проверку после суицида двух сотрудников
По факту суицида сотрудников Росгвардия начала служебную проверку.
РБК 05:41
Волейбол
Волейболисты сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата Европы
Мужская сборная России по волейболу победила команду Греции в 1/8 финала чемпионата Европы, который проходит в четырех странах.
РИА Новости 12:53
Гаджеты
В России стартовали продажи iPhone 11
Газета.Ru вчера в 12:52
Шоу-бизнес
Саша Артемова из «Дома-2» родила первенца
Бывшая участница шоу "Дом-2" Саша Артемова родила ребенка.
ТВ Центр вчера в 03:48
Происшествия
Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области
В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.
REGNUM 08:55
Автоспорт
Даниил Квят: «Ожидаю тяжелую гонку в воскресенье»
Sportbox.RU 12:33
Политика
В Белом доме назвали Украину оккупантом части российских территорий
Высокопоставленный представитель администрации США, комментируя журналистам предстоящую встречу президента Дональда Трампа с лидером Украины Владимиром Зеленским и вопросы, которые будут подниматься на этих переговорах, заявил, что главы обсудят возможного того, чтобы все стороны, "включая тех, кто оккупирует российские территории", придерживались минских договоренностей.
Московский Комсомолец 02:30
Наука
Google заявила о создании самого мощного компьютера в мире
Google создала самый мощный в мире квантовый компьютер, способеный выполнять расчеты за пределами возможностей самых современных суперкомпьютеров.
Русская Планета 08:26