Футбол
МонаВиста«Краснодар» и ЦСКА в Лиге Европы потерпели крупные поражения
Кевен Бюа
|9′
Кевен Бюа
|40′
|46′
Руслан Камболов
Даниил Уткин
Валентин Штокер
|51′
Лука Дзуффи
|53′
Тонни Вильена
|54′
Валентин Штокер
Ноа Окафор
|58′
|60′
Кристоффер Ольссон
Юнес Намли
|64′
Александр Мартынович
Артур Кабрал
Блас Риверос
|66′
|67′
Иван Игнатьев
Маркус Берг
Ноа Окафор
|79′
Лука Дзуффи
Самуэле Кампо
|80′
Базель
Расстановка 4‑3‑3
1
Омлин
5
Видмер
4
Джюмарт
6
Альдерете
28
Петретта
10
Кампо
34
Джака
20
Фрай
11
Окафор
15
Риверос
33
Бюа
2 ×
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спайич
6
Рамирес
52
Вильена
47
Уткин
21
Намли
93
Сулейманов
33
Берг
10
Вандерсон
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
Уже в 1 туре группового этапа Лиги Европы российские команды "Краснодар" и ЦСКА потерпели серъезные поражения.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Поражения «Краснодара» и ЦСКА восприняли слишком болезненно. Но в этом есть кое-что хорошее
Спорт день за днем04:25
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 15:46, Вашингтон
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк делала МРТ за год до беременности
Актуальные Новости 07:32
Футбол
Футболисты «Уфы» победили «Спартак» благодаря автоголу
Аргументы и Факты - Уфа 13:09
Политика
США ввели санкции против Национального банка Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ввел санкции против Национального банка Ирана.
РИА Новости 10:56
Гаджеты
В России стартовали продажи iPhone 11
Газета.Ru 12:52
Кино
Карина Мишулина надела на премьеру фильма любимое украшение
Paparazzi.ru вчера в 06:02
Происшествия
В «Театр.doc» бросили стакан с фекалиями во время спектакля
В «Театре.doc» во время спектакля «Война близко», показ которого посвящен осужденному по «московскому делу» Константину Котову, бросили в зал предмет, источающий неприятный запах.
Дождь 14:36
Политика
Аксенова переизбрали главой Крыма
Сергей Аксенов принес присягу и вступил в должность главы Республики Крым.
Lenta.ru 05:39
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета вчера в 21:20
Теннис
Медведев обыграл Рублева в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге
Спорт-Экспресс 14:47
Кино
Сталлоне и Шварценеггер в «День Рэмбо» померились ножами
«Рэмбо: Последняя кровь» получил крайне жестокий рекламный ролик Тот самый нож, которым умело орудует Рэмбо в фильме, Сильвестр Сталлоне в «День Рэмбо» выставил на аукцион.
Игромания.ру вчера в 08:18
Политика
Новак оценил итоги трехсторонних переговоров по газу с Украиной
Министр энергетики РФ Александр Новак прокомментировал итоги трехсторонней встречи в Брюсселе между ЕС, Украиной и Россией по поставкам газа.
Газета.Ru 04:17
Политика
В Госдуме снова пригрозили Deutsche Welle приостановкой аккредитации
Шхагошев объяснил, что если DW не предоставит комиссии объяснений, депутаты попросят Генпрокуратуру возбудить против СМИ административное дело или попросят МИД или Роскомнадзор, чтобы компанию "как минимум временно" лишили аккредитации, пока она не предоставит объяснений.
Интерфакс 10:02
Автоспорт
Хэмилтон выиграл вторую практику в Сингапуре, Квят – 11-й
Британец Льюис Хэмилтон из Мерседеса показал лучшее время во вторых свободных заездах на Гран-при Сингапура.
Советский спорт 10:43
Происшествия
В Брянске задержан подозреваемый в убийстве курьеров спецсвязи
Брянские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи на железнодорожном вокзале.
Российская газета 13:52
Энергетика
Третье судно с углем из Колумбии прибыло на Украину
Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил в пятницу, что в порт "Южный" Одесской области прибыло третье из пяти судно с 73 тысячами тонн угля газовой группы из Колумбии, еще два ожидаются на следующей неделе и в октябре.
РИА Новости 09:03
Религия
Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября
Начало богослужения в 17 часов, сообщили в пресс-службе Белгородской митрополии.В сам день праздника, 21 сентября, Глава Белгородской митрополии совершит Божественную литургию Иоанна Златоустого в храме города Короча, который в 143-й раз отметит престольный праздник.
Белгородские новости 04:44
Экономика
Зеленский ждет от кабмина Украины легализации игорного бизнеса
Зеленский ждет от кабмина внесения до 1 января 2020 года законопроектов о принципах административно-территориального устройства страны и стимулировании социально-экономического развития регионов.
Вести.Ru 14:23
Армия и оружие
Успешный пуск ракеты «Искандер-М» провели на учениях «Центр-2019»
Экономика сегодня вчера в 19:04
Политика
В Киеве срыв подписания «формулы Штайнмайера» объяснили недоразумением
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что "формула Штайнмайера" не была согласована на заседании контактной группы в Минске из-за технического недоразумения.
Life.ru 08:09
Армия и оружие
Колонна российской военной техники напугала украинцев
Украинцы тут же заговорили о готовящейся войне. Что это может быть — разбирался корреспондент АН. На видео попали несколько десятков танков.
Аргументы недели 09:31
Шоу-бизнес
Организатор поездки Заворотнюк в Ереван высказалась о ее шраме на шее
За приемом лекарственных препаратов Анастасию не замечали, а был ли шрам на ее шее – подруги даже не заметили.
RuNews24.ru 05:58
Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Политика
Представитель Вашингтона заявил, что Украина оккупировала часть России
Представитель администрации Трампа оговорился, заявив, что одна из сторон конфликта на Украине оккупировала часть российской территории.
Суть событий 15:33
Экономика
Охотничьи животные в России подорожали в 400 раз
Стоимость лосей, барсуков и туров по итогам прошлого года возросла в 400 раз - до 267 миллиардов рублей, пишет РБК.
Российская газета 01:33
Кино
Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
Peterburg2.ru 11:21
Спорт
Россию заподозрили в махинациях с данными антидопинговой лаборатории
РУСАДА было восстановлено в сентябре 2018 года. В январе 2019-го WADA получила данные из базы московской антидопинговой лаборатории.
Газета.Ru 15:03