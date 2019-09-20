Уже в 1 туре группового этапа Лиги Европы российские команды "Краснодар" и ЦСКА потерпели серъезные поражения.

Спорт день за днем

«Краснодар» и ЦСКА в Лиге Европы потерпели крупные поражения

Шоу-бизнес Ягудина обвинили в пиаре на болезни Заворотнюк Фигурист Максим Траньков обвинил коллегу Алексея Ягудина в пиаре на болезни Анастасии Заворотнюк.

Общество Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».

Политика Глава Генштаба рассказал Путину анекдот Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.

Кино Шварценеггер продемонстрировал Сталлоне свой нож Шварценеггер снял видеоролик, держа в руках подставку с ножом, который был подписан Сталлоне для благотворительного аукциона.

Армия и оружие В США признали бессилие перед гиперзвуковыми ракетами РФ Журналисты американского издания The National Interest признали неспособность США отразить атаку гиперзвуковыми ракетами.

Армия и оружие МИД России отреагировал на слова генерала США о плане по прорыву ПВО Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала слова американского генерала Джеффри Ли Харригяна, который заявил о наличии у США плана по прорыву ПВО в Калининграде на случай «агрессии» со стороны России.

Политика В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51» Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.

Спорт Сестры Аверины взяли золото и серебро ЧМ по художественной гимнастике В упражнениях с мячом Дина стала первой, Арина – второй Россиянки заняли сразу две первые ступени пьедестала на чемпионате мира по художественной гимнастике в упражнениях с мячом, сообщает РИА "Новости".

Футбол «Уфа» смогла обыграть «Спартак» без ударов в створ ворот В матче 10-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» в гостях проиграл «Уфе» (0:1). Примечательна эта победа тем, что хозяева смогли одержать выиграть в матче, где не нанесли ни одного удара в створ за все 90 минут.

Экономика Медведев подписал стратегию развития туризма в России до 2035 года Премьер РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал стратегию развития туризма в России до 2035 года.

Политика Трампа удивила фотография Трюдо в черном гриме Президент США Дональд Трамп удивился снимком и видео канадского премьер-министра Джастина Трюдо в коричневом гриме.

Армия и оружие Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию Истребители ВКС блокировали израильские самолёты и беспилотники во время новой атаки на Сирию.

Политика Еврокомиссия требует найти «другое решение» по транзиту через Украину В ходе трехсторонних консультаций России, Украины и представителей ЕК, последние потребовали от российской стороны найти «другое решение», поскольку продление договора, срок которого истекает в декабре, невозможно.

Политика В Киеве пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли После снятия на Украине запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения россияне все равно не смогут их приобрести, а если какой-то участок и будет куплен, его конфискуют.

Здоровье В калининградской поликлинике появились талоны «просто спросить» Несколько недель назад в Калининградской городской больнице появилась оригинальная опция "Просто спросить".

Политика Подозреваемый в убийстве грузина в Берлине заявил о гражданстве России Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине заявил российским дипломатам в Берлине, что имеет гражданство России.

Теннис Хромачева отстранена за попытку продать место в квалификации турнира Российская теннисистка Ирина Хромачева отстранена на один месяц за попытку уступить за деньги место в квалификации турнира в Индиан-Уэллсе, сообщается на сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе Tennis Integrity Unit (TIU).

Авто Компания Toyota собирается презентовать свой самый дешевый кроссовер Автомобильный производитель Toyota хочет подготовить к 2022 году маленький и бюджетный кроссовер.

Музыка Пугачева подвергла критике Собчак Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.

Политика Трамп заявил, что США могут нанести удар по 15 объектам в Иране Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что Соединённые Штаты готовы нанести удар по 15 «большим объектам» в Иране, но он не хочет этого делать.