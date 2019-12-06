РПЛ
ТАСС Спорт«Краснодар» и ЦСКА встретятся в центральном матче последнего в 2019 году тура РПЛ
Программа последнего в 2019 году тура чемпионата России по футболу, который является 19-м в сезоне, продолжится тремя матчами. Центральная встреча пройдет в Краснодаре, где местный клуб примет московский ЦСКА, также в этот день сыграют "Тамбов" и "Оренбург", "Ахмат" и "Уфа".
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«Краснодар» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч РПЛ 7 декабря 2019 года
LiveSport.ruвчера в 22:27
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