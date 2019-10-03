Футбол
LiveSport.ru«Краснодар» и «Хетафе» объявили стартовые составы
Определились стартовые составы «Краснодара» и «Хетафе» на матч 2-го тура группового турнира Лиги Европы.
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Шапи и Берг – в старте «Краснодара» на матч с «Хетафе», Фернандеш – в запасе
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