Футбол

LiveSport.ruLiveSport.ru«Краснодар» и «Хетафе» объявили стартовые составы

Определились стартовые составы «Краснодара» и «Хетафе» на матч 2-го тура группового турнира Лиги Европы.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Краснодар»: все плохо. «Быки» опять проиграли

Спорт-Экспрессвчера в 17:05

Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч ЛЕ с «Хетафе»

RT на русскомвчера в 14:15

Берг и Сулейманов — в атаке «Краснодара» на матч с «Хетафе»

Sportbox.RUвчера в 13:58

Шапи и Берг – в старте «Краснодара» на матч с «Хетафе», Фернандеш – в запасе

Спорт день за днемвчера в 13:59

«Краснодар» — «Хетафе»: составы команд на матч 2-го тура группового этапа ЛЕ

Чемпионатвчера в 13:48

Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч с «Хетафе»

Sport24.ruвчера в 13:43

«Краснодар» проиграл «Хетафе», как это было: онлайн-трансляция матча

МК-Спортвчера в 05:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 08:46, Ашберн
Происшествия

На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек

РИА Новости 02:39
Политика

Кремль призвал «набраться терпения» в вопросе авиасообщения с Грузией

Авиасообщение между Россией и Грузией будет восстановлено, когда станет очевидно, что в двусторонних отношениях не произойдёт возврата «в агрессивное русло».
RT на русском 06:57
Политика

В Иране по подозрению в шпионаже задержали российскую журналистку

РБК 04:10
Политика

Путин прокомментировал выступление экоактивистки Греты Тунберг в ООН

Президент Владимир Путин заявил, что не разделяет «общих восторгов» в связи с выступлением в ООН 16-летней шведской школьницы Греты Тунберг, заявившей о недостаточности предпринимаемых мер по борьбе с загрязнением атмосферы.
Ведомости 02 октября в 09:14
Происшествия

В Якутии учительница грозила «спустить шкуру» со школьника

В одной из школ Якутии учительница разозлилась на ученика и пригрозила «спустить с него шкуру», если он еще раз потеряет тетрадь.
Новый День 08:27
Армия и оружие

Россия построит в Арктике станции предупреждения о ракетном нападении

В 2022 году в Коми и Мурманской области на севере европейской России заработают две новые станции предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сообщили РИА "Новости" в пресс-службе Минобороны.
Газета.Ru 08:20
Политика

Генпрокурор Украины сообщил о пересмотре дел против Burisma

Генпрокуратура Украины пересматривает около 15 дел, касающихся холдинга Burisma, с которым связан Хантер Байден, сын экс-президента США Джо Байдена.
Известия 05:16
Общество

Райффайзенбанк закроет отделения в пяти городах России

Райффайзенбанк закроет все свои отделения в Сочи, Курске, Саранске, Кирове и Железногорске и переведет обслуживание проживающих там клиентов в полностью цифровой формат.
РБК 05:17
Футбол

Игнатьев и Могилевец заменят Жемалетдинова и Зобнина в сборной России

РИА Новости 08:25
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

BFM.ru 02:45
Транспорт

Москвичей предупредили о пробках в вечерний час пик

Известия 07:33
Политика

Выступление российской делегации в ПАСЕ попытались сорвать

Выступление главы российской делегации Петра Толстого в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) было прервано выкриками активиста о «террористической» России.
Телеканал 360° вчера в 12:25
Политика

Песков рассказал, как Путин проведет день рождения

Официальный представитель российского президента Дмитрий Песков сообщил, как Владимир Путин планирует провести свой день рождения, который состоится 7 октября.
Слово и Дело 06:45
Политика

Лукашенко попросил Украину о помощи в развитии ракетостроения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск заинтересован в сотрудничестве с Украиной в сфере ракетостроения.
РИА Новости 07:50
Наука

В России нашли первый в мире алмаз-матрешку

На одном из месторождений в Якутии специалисты компании АЛРОСА нашли уникальный алмаз-матрешку, в полости которого свободно перемещается алмаз поменьше.
РБК 08:23
Экономика

«Северному потоку-2» предрекли удорожание на сотни миллионов долларов

Строительство газопровода «Северный поток-2» в обход Дании обойдется в дополнительные «сотни миллионов долларов».
Lenta.ru 08:39
Авто

Mitsubishi построила гибридный кроссовер с газотурбинным двигателем

Система представляет собой последовательную гибридную установку, в которой бензиновый двигатель работает совместно с четырьмя электромоторами, расположенными по два на передней и задней оси.
32CARS.ru вчера в 04:53
Происшествия

Мужчину в кепке с лозунгом Трампа на русском избили в США

В США в штате Калифорния был избит мужчина, который шел в кепке с предвыборным лозунгом президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 19:45
Политика

Спецслужбы предотвратили четыре теракта в Центральной России

Спецслужбы в 2019 году предотвратили четыре теракта в крупных городах Центрального федерального округа, сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в ЦФО.
РИА Новости 06:19
Общество

Карикатуру Бэнкси на британский парламент продали за рекордную сумму

Lenta.ru 08:36
Космос

3 октября 20-метровый астероид опасно приблизится к Земле

Маяк (г. Сосновый Бор) 02 октября в 15:41
Политика

Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана

Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
ГлобалМСК.ру 07:37
Гаджеты

Дисплей Samsung Galaxy Fold выдержал 18 500 раскрытий

Как отметили специалисты SquareTrade, независимо от того, какой стороной упадет Galaxy Fold, ни основной, ни дополнительный экраны гаджета не выдержат удара, даже если аппарат будет в защитном чехле.
MobiDevices 02 октября в 05:07
Политика

Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Армия и оружие

Госдеп одобрил продажу Украине комплексов Javelin

ТВ Центр 04:52
Шоу-бизнес

Гендиректор Black Star Пашу: «С Тимати часто конфликтуем»

36-летний Павел Курьянов, которого друзья и близкие называют просто Пашу, вот уже много лет возглавляет продюсерский центр Black Star.
StarHit.ru вчера в 16:00
Политика

Путин оценил возможное размещение США ракет в Азии

Президент заявил, что причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) являются интересы Вашингтона в Азии, а не нарушения Москвой его условий.
Москва 24 вчера в 14:09
Кино

«Это не кино»: Мартин Скорсезе разругал фильмы Marvel

Фильм Про 06:38
Космос

Космонавты полетят на край Солнечной системы на надувном бублике

РЕН ТВ вчера в 21:21
Общество

В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

Российская газета вчера в 04:58
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное